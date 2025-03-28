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Общество

Число погибших в Украине россиян превысило 100 тысяч

2 минуты чтения 17:47 | Обновлено: 18:12

Число погибших на войне в Украине российских военных превысило 100 тысяч человек, сообщает «Медиазона», которая собирает некрологи по открытым источникам вместе с Русской службой Би-би-си и командой волонтеров. Поименный список погибших доступен на сайте 200.zona.media.

Журналисты «Медиазоны» к 28 марта опубликовали имена 100 001 погибшего в ходе полномасштабного вторжения в Украину с 24 февраля 2022 года. При этом издание уточняет, что это не полная цифра, так как волонтерам еще предстоит разобрать 10 269 некрологов, не все из которых уникальные.

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«Медиазона» впервые опубликовала поименный список погибших военных 24 февраля этого года, в трехлетнюю годовщину вторжения. Журналисты издания сообщают, что после этого они получили несколько тысяч правок от читателей, а также обнаружили в базе больше 100 дублей. При этом авторы исследования отмечают, что нашли в публикации только один сфабрикованный некролог.

По данным издания, категория военных с наибольшими потерями — добровольцы. Журналистам известны имена 24 198 таких военных. На втором месте заключенные, среди которых 16 173 погибших, далее идут мобилизованные — 11 628 погибших. При этом изданию не удалось выяснить принадлежность к какой-либо группе 29 204 погибших военных.

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Также 24 февраля «Медиазона» совместно с «Медузой» обновила оценку числа погибших, основанную на избыточном количестве наследственных дел. Согласно этой оценке, к декабрю 2024 года в Украине погибло 165 тысяч российских военных.

Ранее «Медиазона» обратила внимание, что 9 марта в Украине погиб 18-летний студент Челябинского медицинского колледжа Александр Петлинский. Это первый военный 2007 года рождения, о гибели которого стало известно публично. При этом в базе погибших военных есть и другие 18-летние солдаты.

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