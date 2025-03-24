На войне в Украине погиб первый российский военный 2007 года рождения

На войне в Украине погиб военнослужащий 2007 года рождения Александр Петлинский, студент Челябинского медицинского колледжа. Об этом сообщается на странице «Движения первых» во «Вконтакте», обратила внимание «Медиазона».

По данным издания, которое совместно с Русской службой Би-би-си ведет базу погибших российских военных, это первый известный случай, когда на войне погиб россиянин, который родился в 2007 году. На момент гибели 9 марта ему было 18 лет. При этом 18-летние военные и раньше погибали на войне в Украине, а Петлинский не является самым молодым погибшим.

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На данный момент в базе погибших числятся почти 98 тысяч человек. При этом на сайте проекта отмечается, что в базу попадают далеко не все военнослужащие, поскольку не всегда о их гибели сообщается в публичном пространстве. Согласно данным по избыточной смертности среди мужчин в России, которые «Медиазона» совместно с «Медузой» получили из реестра наследственных дел, число погибших может быть на десятки тысяч человек больше.

По данным проекта, чаще всего на войне погибали добровольцы. Далее идут заключенные, завербованные ЧВК Вагнера — они стали самой крупной категорией потерь в марте 2023 года, однако позже рейтинг снова возглавили добровольцы. При этом почти у 30 тысяч погибших нет информации о принадлежности к роду войск.

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Самыми большими возрастными группами погибших стали россияне 33–35 лет и 36-38 лет. Погибших от 18 до 20 лет проект насчитал чуть более двух тысяч человек. Пик гибели российских военных пришелся на первые числа февраля 2023 года.