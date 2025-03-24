EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

На войне в Украине погиб первый российский военный 2007 года рождения

2 минуты чтения 14:40

На войне в Украине погиб военнослужащий 2007 года рождения Александр Петлинский, студент Челябинского медицинского колледжа. Об этом сообщается на странице «Движения первых» во «Вконтакте», обратила внимание «Медиазона».

По данным издания, которое совместно с Русской службой Би-би-си ведет базу погибших российских военных, это первый известный случай, когда на войне погиб россиянин, который родился в 2007 году. На момент гибели 9 марта ему было 18 лет. При этом 18-летние военные и раньше погибали на войне в Украине, а Петлинский не является самым молодым погибшим.

Я русский и служу на авианосце США
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
Общество26 минут чтения

На данный момент в базе погибших числятся почти 98 тысяч человек. При этом на сайте проекта отмечается, что в базу попадают далеко не все военнослужащие, поскольку не всегда о их гибели сообщается в публичном пространстве. Согласно данным по избыточной смертности среди мужчин в России, которые «Медиазона» совместно с «Медузой» получили из реестра наследственных дел, число погибших может быть на десятки тысяч человек больше.

По данным проекта, чаще всего на войне погибали добровольцы. Далее идут заключенные, завербованные ЧВК Вагнера — они стали самой крупной категорией потерь в марте 2023 года, однако позже рейтинг снова возглавили добровольцы. При этом почти у 30 тысяч погибших нет информации о принадлежности к роду войск.

«Привет, Лорен»
«Привет, Лорен»
Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись
Криминал18 минут чтения

Самыми большими возрастными группами погибших стали россияне 33–35 лет и 36-38 лет. Погибших от 18 до 20 лет проект насчитал чуть более двух тысяч человек. Пик гибели российских военных пришелся на первые числа февраля 2023 года.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я русский и служу на авианосце США
Общество
Я русский и служу на авианосце США
Тут всем плевать, откуда я родом. Зато достойно платят, кормят креветками и дают играть в приставку
00:01
«Привет, Лорен»
Криминал
«Привет, Лорен»
Родители несколько лет держали дочь в шкафу, насиловали и морили голодом. Ей чудом удалось спастись
17:00 23 марта
От них ждут беды
Общество
От них ждут беды
СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня
00:01 23 марта
Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Мир
Зумеры нашли способ жить и не работать годами
Они увольняются и выбирают микропенсии. Это помогает им не выгорать, но грозит последствиями в старости
17:00 22 марта
Я работаю могильщиком
Общество
Я работаю могильщиком
Моя работа помогает ценить время и жизнь, а люди постоянно дают нам водку. Заменить нас некому
00:01 22 марта
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
16:08 21 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования