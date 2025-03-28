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Общество

Каждый десятый россиянин ощущает неловкость из-за большего дохода партнерши

2 минуты чтения 10:49

В России каждый десятый мужчина чувствует неловкость, если его партнерша зарабатывает больше него. Об этом говорится в результатах опроса онлайн-сервиса знакомств Mamba, с которым ознакомилось РИА «Новости».

Согласно опросу, каждый второй россиянин (51%) заявил, что испытывал бы гордость за свою партнершу с высоким доходом. 37% опрошенных заявили, что высокий заработок женщин их вообще не волнует, а 34% мужчин абсолютно не против того, чтобы их партнерша зарабатывала больше денег. В опросе говорится, что лишь 10% мужчин в России признались, что ощущали бы неловкость, если бы женщина зарабатывала больше них.

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По данным онлайн-сервиса знакомств Mamba, большая часть женщин считает, что их партнер должен зарабатывать больше. Только 13% женщин в России не против того, чтобы иметь высокий доход по сравнению со своим партнером. Еще 12% опрошенных россиянок заявили, что согласны на общий бюджет и не считают важным, чей доход выше. Среди мужчин, разделяющих это мнение, оказалось больше — 35%.

Ранее российский сервис для сделок с проектными исполнителями Solar Staff провел исследование и выяснил, что в 2024 году самозанятые женщины в России зарабатывали вдвое меньше мужчин. При этом доходы женщин в России продолжили снижаться, тогда как у мужчин, напротив, выросли. Согласно исследованию, средний заработок женщин по сравнению с 2023 годом сократился на 7%, до 119 920 рублей в месяц, тогда как у мужчин он увеличился на 14,8%, достигнув 239 000 рублей.

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Генеральный директор сервиса Solar Staff Владимир Корицкий объяснил этот гендерный разрыв несколькими факторами. По его словам, мужчины чаще выбирают более высокооплачиваемые направления, тогда как женщины сталкиваются с двойной нагрузкой — профессиональной и бытовой, что ограничивает их возможности.

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