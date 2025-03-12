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Общество

Россиянки на фрилансе заработали в два раза меньше мужчин

12:43 12.03.2025

В 2024 году жительницы России, работающие на фрилансе, зарабатывали в два раза меньше самозанятых мужчин. Об этом говорится в исследовании российского сервиса по работе с самозанятыми Solar Staff, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Сообщается, что аналитики сервиса сравнили показатели более 50 тысяч аккаунтов женщин-фрилансеров и такого же числа аккаунтов мужчин-фрилансеров за 2023 и 2024 годы. Эксперты пришли к выводу, что разница в доходах была заметнее всего среди фрилансеров, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП).

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Так, в 2023 году женщины в среднем зарабатывали на 61% меньше мужчин — 128 940 против 208 150 рублей в месяц. В 2024 году доходы женщин продолжили падать, а мужчин — наоборот увеличиваться. Согласно документу, доходы женщин упали до 119 920 рублей (на 7%), а мужчины стали получать в среднем 239 000 рублей в месяц (на 14,8% больше по сравнению с предыдущим годом). 

В 2023 году среднемесячные доходы самозанятых мужчин и женщин, не зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, тоже отличались. Мужчины зарабатывали в среднем 47 163 рубля, а женщины — 44 303 рубля. Спустя год доходы мужчин выросли на 15%, до 54 326 рублей, тогда как у женщин они остались без изменений.

Генеральный директор Solar Staff Владимир Корицкий объяснил существенный гендерный разрыв в оплате труда фрилансеров несколькими ключевыми факторами. По его словам, мужчины чаще выбирают более высокооплачиваемые направления, в то время как женщины сталкиваются с ограничениями по времени из-за двойной нагрузки — профессиональной и домашней. 

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«Кроме того, гендерные стереотипы и неравномерный доступ к крупным проектам также вносят свой вклад в дисбаланс доходов, так как женщины чаще мужчин подвержены синдрому самозванца», — заявил Корицкий.

Согласно ежегодной оценке Росстата, в 2024 году женщины в России в зарабатывали в среднем на 43,5% меньше мужчин. Сообщается, что средняя зарплата мужчин в том году составляла 87,7 тысячи рублей в месяц, в то время как у женщин – только 61,1 тысячи.

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