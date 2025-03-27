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Общество

Каждый пятый россиянин заявил об отказе от личной жизни ради карьеры

2 минуты чтения 14:14

Каждый пятый россиянин — то есть 20% — за прошедший год отказался от личной жизни и сместил фокус на построение карьеры. Об этом свидетельствуют данные опроса банка ВТБ, результаты которого приводит «Лента.ру».  

Опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян из городов с населением от 100 тысяч человек.

Личную жизнь и семью считают своим приоритетом 18% респондентов. При этом показатели намного выше на Северном Кавказе и на Юге России, где семью поставили выше карьеры 25% и 24% опрошенных соответственно. У большинства респондентов (55%) за прошедший год не изменился баланс между работой и личной жизнью. 

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«Современный ритм жизни заставляет россиян расставлять приоритеты — по итогам нашего опроса, за последний год жители большинства регионов страны стали уделять больше времени работе, немного сместив личную жизнь на второй план. Сотрудники уже давно не ограничиваются стандартным графиком и постоянно на связи в рабочих чатах и почте — времени на другие дела попросту не остается», — объяснил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков.

Переработки стали одной из основных проблем, которая мешает наладить баланс между работой и личной жизнью. Подавляющее большинство опрошенных – 90% – регулярно перерабатывают. Социологи выявили регионы, где люди меньше всех остаются на работе по вечерам — это Дальний Восток (19%), Санкт-Петербург (12%) и Приволжье (11%). 

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Почти каждый второй опрошенный (около 47%) признался, что улучшить баланс между работой и личным временем может помочь доплата за часы переработки. Примерно такое же количество человек (44%) поддержали идею о введении гибкого графика на работе. Еще 33% респондентов предложили улучшать баланс с помощью удаленного формата работы. 

Ранее россияне рассказали о запретах, с которыми им приходится сталкиваться на работе. Так, работникам в сфере строительства запрещено курить, а в образовательных учреждениях — запрещено материться. Кроме того, треть опрошенных россиян признались, что на работе им запрещено есть. 

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