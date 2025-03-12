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Общество

Россияне рассказали о запретах на своих рабочих местах

08:57 12.03.2025

Россияне рассказали о запретах, которые им приходится соблюдать на рабочем месте по настоянию руководства. Результаты соответствующего опроса, проведенного специалистами сервиса «Работа.ру», публикует РИА «Новости».

Так, треть опрошенных россиян (33%) рассказали, что на работе им запрещено есть. Среди респондентов, трудоустроенных в IT, телекоме, ритейле и торговле, о таком запрете сообщили 50%.

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Кроме того, 34% опрошенных рассказали, что соблюдают на работе запрет на использование нецензурной лексики. Наиболее распространен этот запрет среди работников сферы образования — 67%. Еще 35% респондентов ограничены правилами дресс-кода при выборе рабочей одежды. Чаще всего о существовании такого ограничения сообщали работники сферы транспорта и логистики (50%), а также россияне, занятые на производствах и в сельском хозяйстве (49%).

«Курение под запретом для 27% опрошенных, этот пункт выделяют работники из сферы строительства (37%). Четко регламентировано и использование личных телефонов (24%). Ограничения на общение в социальных сетях коснулись 21% респондентов, а 14% сотрудников пожаловались на запрет хранения личных вещей на рабочем столе», — сообщили авторы исследования.

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Говоря о своем отношении к действующим на работе запретам и ограничениям, чуть больше трети (36%) опрошенных россиян сказали, что относятся к ним нейтрально. Положительно или скорее положительно к таким ограничениям относятся в общей сложности 31% респондентов. В свою очередь, о скорее отрицательной или полностью негативной оценке корпоративных запретов в ходе опроса заявили в общей сложности 32% опрошенных.

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