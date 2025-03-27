Москвичи стали реже покупать водку

Продажи водки в Москве упали до 3,7 литра на человека, на 4,6% за последний год, показали результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Столица опустилась на 73 место в рейтинге российских регионов по потреблению водки на душу населения, сообщил РБК со ссылкой на авторов исследования.

Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Москве за 2024 год, наоборот, увеличились. Рост составил 4,5%, до 37,4 литров на человека, говорят авторы исследования. Столица находится на 77-м месте рейтинга FinExpertiza среди всех регионов России по потреблению этого вида алкогольных напитков.

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На 2,2% в Москве за год выросли продажи крепких напитков так называемого неводочного сегмента — коньяка, виски, рома, джина, текилы, ликеро-водочных изделий. К январю на москвича приходилось 3,3 литра напитков этой категории, а в рейтинге регионов-потребителей столица находится на 39-м месте, сообщил РБК.

Самое высокое место у Москвы оказалось в списке регионов по объемам продаж винодельческой продукции — 12-е. На каждого жителя столицы пришлось 8,3 литра вина, за год потребление сократилось на 2,7%, уточнила FinExpertiza.

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«Москва демонстрирует близкие к общероссийским показатели по распитию алкоголя из неводочного сегмента и сильно отстает от большинства субъектов Федерации по популярности пива и водки», — сообщили РБК авторы исследования.

Больше всего водки на душу населения покупают в Сахалинской области, 11,8 литров, а меньше всего — в Чечне, 0,05 литров, утверждают представители FinExpertiza. Продажи остального алкоголя оказались самыми высокими в Карелии — по 6,5 литров на человека. Согласно исследованию, вино охотнее всех пьют в Санкт-Петербурге (10,6 литров на человека в год), а пиво — в Хакасии (91,6 л на человека).