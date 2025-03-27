EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Москвичи стали реже покупать водку

2 минуты чтения 16:21 | Обновлено: 16:22

Продажи водки в Москве упали до 3,7 литра на человека, на 4,6% за последний год, показали результаты исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Столица опустилась на 73 место в рейтинге российских регионов по потреблению водки на душу населения, сообщил РБК со ссылкой на авторов исследования.

Продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи в Москве за 2024 год, наоборот, увеличились. Рост составил 4,5%, до 37,4 литров на человека, говорят авторы исследования. Столица находится на 77-м месте рейтинга FinExpertiza среди всех регионов России по потреблению этого вида алкогольных напитков.

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
Интернет и мемы5 минут чтения

На 2,2% в Москве за год выросли продажи крепких напитков так называемого неводочного сегмента — коньяка, виски, рома, джина, текилы, ликеро-водочных изделий. К январю на москвича приходилось 3,3 литра напитков этой категории, а в рейтинге регионов-потребителей столица находится на 39-м месте, сообщил РБК.

Самое высокое место у Москвы оказалось в списке регионов по объемам продаж винодельческой продукции — 12-е. На каждого жителя столицы пришлось 8,3 литра вина, за год потребление сократилось на 2,7%, уточнила FinExpertiza.

Мне 25, и я алкоголик
Мне 25, и я алкоголик
Казалось, что все вокруг пьют и это нормально. Проблему я осознал слишком поздно
Общество11 минут чтения

«Москва демонстрирует близкие к общероссийским показатели по распитию алкоголя из неводочного сегмента и сильно отстает от большинства субъектов Федерации по популярности пива и водки», — сообщили РБК авторы исследования.

Больше всего водки на душу населения покупают в Сахалинской области, 11,8 литров, а меньше всего — в Чечне, 0,05 литров, утверждают представители FinExpertiza. Продажи остального алкоголя оказались самыми высокими в Карелии — по 6,5 литров на человека. Согласно исследованию, вино охотнее всех пьют в Санкт-Петербурге (10,6 литров на человека в год), а пиво — в Хакасии (91,6 л на человека).

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянам запретили рекламу в Instagram
Интернет и мемы
Россиянам запретили рекламу в Instagram
Власти метили в американские компании, а ударили по блогерам и бизнесу. Как обойти новый запрет и есть ли альтернативы?
16:00
Мой первый парень погиб на войне
Общество
Мой первый парень погиб на войне
Я журналистка в эмиграции, а он воевал на стороне России. Я не знаю, как с этим жить
00:01
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Мир
Японские города превращаются в «исключительно мужские территории»
Женщины бегут отсюда из-за традиционных ценностей, которые грозят стране демографическим кризисом
17:00 26 марта
Я уехала из России в Сербию
Общество
Я уехала из России в Сербию
Моя карьера врача разрушена, но я довольна, потому что чувствую себя в безопасности
00:01 26 марта
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
Мир
Новый сериал Netflix бьет все рекорды
«Переходный возраст» снят одним кадром и воплотил главные страхи родителей. Критики в восторге
17:00 25 марта
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Общество
Я купила избу в глубинке, и это изменило мою жизнь
Я оставила свой бизнес в Тбилиси и уехала в российскую деревню. Теперь у меня нет работы, но есть огород, и я счастлива
00:01 25 марта
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования