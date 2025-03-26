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Общество

В правительстве назвали условия разблокировки YouTube

2 минуты чтения 22:05 26 марта | Обновлено: 22:06 26 марта

Глава Минцифры Максут Шадаев назвал условия, которые должен выполнить американский видеохостинг YouTube для разблокировки в России. Власти готовы начать «ставить и обсуждать» вопрос, если сервис «покажет конкретные шаги разблокировки отечественного контента», заявил министр корреспонденту агентства «Интерфакс». Роскомнадзор начал замедлять работу YouTube и других сервисов Google в августе прошлого года.

Министр цифрового развития заявил, что Роскомнадзор предъявил YouTube «целый набор претензий». Однако американская компания не демонстрирует заинтересованности в «исполнении норм российского законодательства», сказал Шадаев.

Выплата наложенных на компанию Google властями России штрафов не является «первичным требованием», важнее «другие требования, связанные с проведением адекватной политики, отсутствием ограничений для российских авторов», уточнил министр.

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На фоне начавшихся между российским руководством и администрацией президента США Дональда Трампа переговоров некоторые СМИ 1 марта написали о восстановлении работы видеохостинга у ряда провайдеров. Роскомнадзор ответил на эти публикации заявлением, что ютуб в России по-прежнему не доступен.

С августа по декабрь трафик видеохостинга в России упал примерно на 80% по сравнению с показателями июля, сервис практически перестал работать и на фиксированных сетях, и на мобильном интернете, пишет «Интерфакс» со ссылкой на статистику Google.

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В июле прошлого года председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн анонсировал готовящуюся «деградацию ютуба», назвав ее шагом, направленным «не против российских пользователей», а против администрации иностранного ресурса, который «считает, что может безнаказанно нарушать и игнорировать наше законодательство».

В октябре стало известно, что 17 российских пропагандистских телеканалов требуют от Google компенсацию за отказ восстановить их аккаунты размером в две ундециллиона рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями. Российские суды начали назначать американской компании многомиллиардные штрафы с 2022 года.

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