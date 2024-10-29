Российские телеканалы потребовали от Google 2 ундециллиона рублей

17 российских телеканалов требуют от Google компенсацию за отказ восстановить их YouTube-каналы. По словам источника РБК, общая сумма уже достигла двух ундециллионов рублей. Ундециллион — это единица с 36 нулями.
В 2020 году YouTube заблокировал канал «Царьграда», его владелец Константин Малофеев попал под санкции США в 2014 году за поддержку аннексии Крыма. Телеканал выиграл в Арбитражном суде Москвы, корпорацию обязали восстановить канал под угрозой штрафа.
После начала российского вторжения в Украину YouTube приступил к массовой блокировке аккаунтов государственных телеканалов и провластных блогеров. В ответ пропагандисты подавали в российские суды и выигрывали иски. Например, по искам к Google победили каналы Маргариты Симоньян, «России 24», «Первого» канала, «Звезды».
В июне 2022 года российское юридическое лицо Google объявило о банкротстве. Долги компании превысили 19 миллиардов рублей, а активы составляли 3,5 миллиарда рублей.
Российские власти пытаются взыскать штрафы с Google в иностранных судах. Чиновники подали иски в Турции, Венгрии, Испании и ЮАР. Южноафриканский суд арестовал активы корпорации за блокировку телеканала «Спас». Теперь компания судится со «Спасом», «Царьградом» и RT в США и Великобритании, чтобы запретить им подавать иски в третьих странах.
Материнская компания Alphabet в одном из отчетов указала, что все связанные с Россией дела не окажут существенного влияния на деятельность Google.
Компания Google основана в 1998 году Ларри Пейджем и Сергеем Брином. Название поисковой системы — искаженное написание слова «гугол», обозначающего единицу со ста нулями.