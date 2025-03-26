СМИ: Путин поставит Трампа перед выбором по войне в Украине

Россия, вероятно, намерена затянуть дискуссии по мирному урегулированию войны в Украине и ограничить их рамки, чтобы оказать давление на США и заставить их пойти на уступки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Как пишет издание, действия Владимира Путина поставят президента США Дональда Трампа перед выбором: начать оказывать давление на Россию или согласиться на еще более обширные уступки, чтобы уложиться в установленные им же сроки завершения войны.

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По словам неназванного источника Bloomberg, после того, как на переговорах в Саудовской Аравии Россия потребовала смягчения санкций, последующие договоренности будут включать в себя аналогичные гарантии конкретных выгод для страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что Россия использует желание Трампа добиться прекращения огня как возможность вставить свои требования в соглашения.

Европейские чиновники отметили, что, несмотря на усилия Трампа завершить войну, основные требования Путина не изменились. Он по-прежнему хочет сократить численность вооруженных сил Украины, аннексировать территории, которые сейчас оккупированы российской армией, и пресечь поставки оружия Киеву.

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По словам источников Bloomberg, они надеются, что Трамп в итоге поймет, что Путин «не проявляет благоразумия и не искренен в своем желании заключить прочное мирное соглашение». В то же время стремление Трампа закончить войну быстро усложняет прогнозирование того, какое решение он примет.

Ранее стало известно, что Трамп обвинил Путина в том, что он, вероятно, «тянет время», чтобы дольше не заканчивать войну. Перед этим Россия договорилась с США о введении моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.