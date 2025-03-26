Пьяные депутаты-единороссы избили женщину

В Калининградской области объявили в федеральный розыск двух депутатов окружного Совета от «Единой России» Павла Малыхина и Василия Рогатко, а также супругу Малыхина, чье имя не уточняется. Об этом сообщается в телеграм-канале Калининградского Следственного комитета.

По версии следствия, ночью 23 марта все трое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили 37-летнюю местную жительницу, чье имя также не называется. В пресс-релизе СК сказано, что поводом к избиению стало то, что женщина опрокинула кадку с деревом у входа в ресторан, который принадлежит Малыхину.

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При этом телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет со ссылкой на очевидцев происшествия, что конфликт между местной жительницей и депутатами произошел после того, как женщину не пустили в ресторан «из-за ее буйного поведения».

«Она была в черном списке заведения из-за конфликтов. В этот раз она прошла мимо охраны, ее попытались вывести. Женщина сопротивлялась, в итоге конфликта разбила кадки с цветами. Затем депутаты и еще несколько человек отвели ее на примерно 80 метров от заведения и избили», — рассказал один из свидетелей инцидента.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и попросил сообщить ему любую информацию о местонахождении депутатов.

Летом прошлого года жена Кирилла Соболева, депутата гордумы от «Единой России» в Якутске, обвинила его в избиении. Она выложила в своих соцсетях фотографии синяков и ссадин. По словам женщины, после этого ее муж «всячески пытался признать ее больной». Она также опубликовала скриншоты переписки с супругом, в которой он угрожал юристам женщины.