СМИ: VK создаст аналог китайского WeChat

Холдинг VK планирует запустить аналог китайского мессенджера WeChat. Платформа будет называться Max, в ней будут доступны мессенджер, звонки, мини-приложения, конструктор чат-ботов, платежная система, а также возможность отправлять файлы до четырех гигабайт, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два неназванных источника.

По их словам, бета-версия Max должна появиться в магазинах приложений в ближайшее время, точные сроки источники издания не назвали. В то же время они добавили, что для реализации функции звонков разработчики уже установили дополнительные медиасервисы по всей России и внедрили технологии машинного обучения, чтобы улучшить качество передаваемой речи.

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«Ведомости» пишут, что Max появится одновременно на iOS и Android, а на первом этапе компания будет тестировать функционал платформы и работать с отзывами пользователей. Зарегистрироваться на платформе смогут обладатели российских и беларусских мобильных номеров. У платформы также будут мобильная, десктопная и браузерная версии.

Неназванный представитель VK рассказал изданию, что Max не будет интегрирован с другими платформами, которыми владеет холдинг — например, со «Вконтакте», «Одноклассниками» и «VK мессенджером».

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«Max учитывает опыт создания всех существующих мессенджеров VK. При этом Max — самостоятельный, отдельный продукт с собственной выделенной командой разработки. VK Teams, “VK мессенджер” и “Сферум” продолжат работу и дальнейшее развитие согласно собственным планам. Мы прорабатываем различные варианты, но на данном этапе и в среднесрочной перспективе интеграцию с “Вконтакте” не планируем», — заявил представитель.

По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, инвестиции в платформу только на первом этапе могут дойти до миллиарда рублей. Ранее стало известно, что убытки компании выросли почти в три раза в 2024 году по сравнению с предыдущим годом и составили почти 95 миллиардов рублей.