EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Убытки VK выросли почти втрое

15:45 20.03.2025

Компания VK рассказала о финансовых результатах за прошлый год. В пресс-релизе подчеркивается, что выручка компании увеличилась на 23% и составила 147 миллиардов рублей. При этом об убытках пресс-служба компании ничего не рассказала. Эта информация есть в консолидированной финансовой отчетности, обратил внимание The Bell.

Издание изучило документ и выяснило, что в 2024 году убытки VK составили 94,9 миллиарда рублей, в то время как годом ранее этот показатель был равен 34 миллиардам. 

Русский дворянин преобразил Флориду
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
Мир13 минут чтения

В отчетности также говорится, что наибольший доход компании принесли социальные платформы и медиаконтент. Выручка в этом сегменте составила 104,3 миллиарда рублей. Однако операционные расходы оказались выше и составили 105,7 миллиарда рублей. Экосистемные сервисы и прочие направления стали еще одним сегментом деятельности компании, где расходы превысили доходы. Выручка оказалась выше расходов лишь в сегментах образовательных и бизнес-технологий.

Кроме того, The Bell обратил внимание, что в пресс-релизе VK называют «лидером по аудиторным показателям в Рунете», а аудитория компании достигла 77 миллионов пользователей в день. Однако, отмечает издание, охват у соцсети «Вконтакте» за февраль этого года составил 59 миллионов пользователей в день, в то время как у Telegram этот показатель оказался почти на 10 миллионов выше.

Легендарный британский палач
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
Мир12 минут чтения

Ранее стало известно, что Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире. Его опережают только китайский WeChat и WhatsApp, причем последний создатель мессенджера Павел Дуров назвал «дешевой и выхолощенной имитацией» своего приложения. По его словам, разработчики WhatsApp долгое время копировали инновации у Telegram и тратили большие суммы на рекламные кампании.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Патриархат сокращает жизнь
Общество
Патриархат сокращает жизнь
Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире
10 минут чтения
Сестры из рыжего дома
Криминал
Сестры из рыжего дома
Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день
13 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования