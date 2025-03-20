Убытки VK выросли почти втрое

Компания VK рассказала о финансовых результатах за прошлый год. В пресс-релизе подчеркивается, что выручка компании увеличилась на 23% и составила 147 миллиардов рублей. При этом об убытках пресс-служба компании ничего не рассказала. Эта информация есть в консолидированной финансовой отчетности, обратил внимание The Bell.

Издание изучило документ и выяснило, что в 2024 году убытки VK составили 94,9 миллиарда рублей, в то время как годом ранее этот показатель был равен 34 миллиардам.

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В отчетности также говорится, что наибольший доход компании принесли социальные платформы и медиаконтент. Выручка в этом сегменте составила 104,3 миллиарда рублей. Однако операционные расходы оказались выше и составили 105,7 миллиарда рублей. Экосистемные сервисы и прочие направления стали еще одним сегментом деятельности компании, где расходы превысили доходы. Выручка оказалась выше расходов лишь в сегментах образовательных и бизнес-технологий.

Кроме того, The Bell обратил внимание, что в пресс-релизе VK называют «лидером по аудиторным показателям в Рунете», а аудитория компании достигла 77 миллионов пользователей в день. Однако, отмечает издание, охват у соцсети «Вконтакте» за февраль этого года составил 59 миллионов пользователей в день, в то время как у Telegram этот показатель оказался почти на 10 миллионов выше.

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Ранее стало известно, что Telegram стал третьим по популярности мессенджером в мире. Его опережают только китайский WeChat и WhatsApp, причем последний создатель мессенджера Павел Дуров назвал «дешевой и выхолощенной имитацией» своего приложения. По его словам, разработчики WhatsApp долгое время копировали инновации у Telegram и тратили большие суммы на рекламные кампании.