Россиянам запретят публиковать рекламу в Instagram

Во вторник Госдума окончательно утвердит законопроект о запрете на размещение рекламы в «нежелательных» соцсетях, таких как Instagram, Facebook и X (бывший Twitter), сообщил «Известиям» заместитель председателя комитета по безопасности Анатолий Выборный. Госдума приняла этот законопроект в первом чтении еще в июле прошлого года.

Выборный утверждает, что после запрета некоторых соцсетей стоимость рекламы в них только выросла, как и заработок блогеров, которые ее размещают. «Вместе с ними (блогерами, прим. “Холода”) на рекламе зарабатывают и владельцы недружественных России соцсетей, которые разжигают враждебность в отношении нашей страны и ее граждан. Мы должны это пресечь», — пояснил единоросс.

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Когда закон будет принят, физическим лицам за размещение рекламы в запрещенных соцсетях будет грозить административный штраф до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам — до 20 тысяч рублей, юридическим лицам — до полумиллиона рублей. Согласно законопроекту, поправки должны вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что он должен ввести запрет на распространение рекламы в «нежелательных» и запрещенных в России информационных ресурсах. Законодатели отметили, что пользователи продолжают заходить в Instagram и Facebook с помощью «технологий обхода ограничения доступа». Авторы законопроекта утверждают, что доход от рекламы позволяет владельцам соцсетей «создавать новый контент», в том числе и запрещенный.

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Депутаты и сенаторы, которые внесли законопроект указали, что этот закон будет принят вслед за запретом на покупку рекламы у людей, которых внес в список «иностранных агентов». На прошлой неделе этот закон подписал Владимир Путин. По мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, запрет лишит «иноагентов» 50-80 процентов рекламных доходов.