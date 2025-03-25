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Общество

Путин заявил о вероятной ротации военных

2 минуты чтения 18:24 | Обновлено: 18:54

Владимир Путин заявил, что Министерство обороны изучает вопрос о ротации военнослужащих, ушедших на войну с Украиной в числе самых первых, сообщает ТАСС. Путин признал, что «вопрос ротации военнослужащих на фронте стоит остро». По его словам, решение о ротации будет приниматься, «исходя из ситуации на земле».

Путин сообщил о планах Минобороны во время заседания Совета по культуре при президенте, в котором принимал участие по видеосвязи.

Писатель Захар Прилепин рассказал участникам мероприятия, что самые частые темы, на которые с ним говорят военные, это «темы ротации военнослужащих, которые ушли на фронт раньше всех». Писатель назвал этот вопрос «самым болезненным».«Мы уже все слова истратили, которые были на душе, чтобы успокоить матерей, жен, ближайших родственников. Три года без детей, без жен, даже с отпусками — это тяжело», — сказал Прилепин.

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Путин в ответ сказал, что Министерство обороны «над этим думает». «Конечно, этот вопрос стоит остро, мы безусловно его не забываем», — добавил он.

Путин добавил, что многие из мобилизованных стали «реально профессиональными военными» и уже их никто «не называет их мобиками».

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«Они полноценные боевые единицы. Они работают как профессионалы радом со своими боевыми товарищами из профессиональных воинских коллективов, такие как морпехи, десантно-штурмовые подразделения», — сказал Путин.

Мобилизованные начиная с конца сентября 2022 года россияне смогут вернуться домой только после окончания войны, объяснил спустя год после начала мобилизации председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Он сказал, что ротация «никакая не предусмотрена». Мобилизованным положен отпуск за каждые шесть прослуженных месяцев, «они сейчас в эти отпуска и ходят», заверил Картаполов.

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