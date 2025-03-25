СМИ назвали нового владельца участка Пригожина на Рублевке

Принадлежавший компании Евгения Пригожина «Конкорд» участок земли на Рублевке сменил владельца, сообщает расследовательский проект «Система». Теперь он контролируется бизнесменом Антоном Паком, близким к семье вице-премьера России Татьяны Голиковой.

«Система» утверждает, что Голикова связана с Паком через своего мужа Виктора Христенко, который ранее возглавлял Минпромэнерго. Участком Пака управляет деловой дом «Калита», связанный с бизнесменом Виктором Харитоновым, которого считают другом Христенко и Голиковой.

Хотят ли военные завершения войны? Возможно. Но неясно, как они будут зарабатывать после нее Политика 5 минут чтения

На Рублевке Пригожину через его компанию принадлежал участок площадью более полутора тысяч квадратных метров, который прилегал к Рублево-Успенскому шоссе. «Система» сообщает, что изначально его планировалось использовать для строительства четырехэтажного ресторана. Но в марте 2023 года Пригожин объявил, что построит на Рублевке центр реабилитации для участников войны в Украине под названием «Рубка».

От них ждут беды СВОшники должны были ощущать себя новой элитой. Но от них шарахаются, как от огня Общество 5 минут чтения

После падения самолета с командным составом ЧВК «Вагнер» 23 августа 2023 года участок остался в собственности компании «Конкорд», которая перешла под управление сына Пригожина Павла. Позже его выставили на продажу за 35 миллионов рублей. «Система» сообщает, что участок купила компания Антона Пака ООО «ГРП». Сам бизнесмен через своих представителей рассказал, что приобрел его для «инвестиционных целей» — он планирует построить на участке цветочный магазин.

Также авторы расследования заявили, что муж Голиковой связан с вице-премьером Денисом Мантуровым, в окружении которого есть доверенный бизнесмен Виктор Григорьев, также участвовавший в разделе активов Пригожина. Ранее провластные российские СМИ сообщали, что компания «Конкорд» также больше не управляется семьей Пригожина — его сын Павел потерял место управляющего, а сама компания уже принадлежит другому человеку.