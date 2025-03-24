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Общество

Преступники используют зубные щетки для слежки за их владельцами

2 минуты чтения 14:03

В России злоумышленники придумали новую схему для подготовки к ограблению. По данным Министерства внутренних дел, они могут проверить, дома ли хозяева, через умные зубные щетки и датчики температуры. Об этом пишет ТАСС.

Согласно материалам, с которыми ознакомилось информагентство, мошенники научились использовать систему умного дома для добычи криптовалюты. Сообщается, что злоумышленники создают на устройствах ботнет — единую сеть, зараженную вредоносным программным обеспечением. Таким образом, умный дом становится базой для DDoS-атак или майнинга криптовалюты. Кроме этого, взлом может использоваться для слежки через камеры видеонаблюдения и подготовки к ограблению, сообщили в ведомстве.

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Чтобы снизить риски взлома, в Министерстве внутренних дел рекомендуют устанавливать системы умного дома от лидеров рынка, задавать сложные пароли, изменять имя сети, своевременно обновлять устройства и следить за их новыми уязвимостями.

Ранее в комиссии Общественной палаты по безопасности рассказали, что мошенники придумали новый способ обмана россиян, выдавая себя за работодателей и оформляя жертвам зарплатные карточки. Схема работает таким образом: соискателям звонят аферисты и убеждают их завести банковскую карту, после чего привязывают ее к своему номеру и оформляют кредиты.

Ранее была раскрыта еще одна схема мошенничества, с помощью которой злоумышленники получают доступ к банковским счетам жертв. Они звонят, представляясь сотрудниками «Госуслуг», и утверждают, что самозапрет на кредиты установлен неправильно.

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Чтобы исправить ошибку, мошенники предлагают перейти по ссылке, ведущей на фейковый сайт «Госуслуг». На этом сайте россиянин вводит свой логин и пароль, после чего мошенники получают доступ к его аккаунту и банковским счетам.

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