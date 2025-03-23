Пытавший пациентов тюремный медик отправился на войну в Украине

Бывший заместитель начальника межобластной туберкулезной больницы №19 (МОТБ-19) ФСИН Александр Лях заключил контракт с Министерством обороны и в начале марта покинул колонию, сообщил изданию 161.ru источник в правоохранительной сфере. В январе прошлого года Октябрьский суд Ростова-на-Дону приговорил Ляха к 7,5 годам по делу о пытках заключенных, во время которых сотрудники ростовской тюремной больницы надолго привязывали пациентов к койкам и избивали их.

«Новости печальные: Лях ушел на СВО. Все гражданские дела, [судебные иски о выплате компенсаций потерпевшим, — прим. 161.ru] зависли, суды предлагают каждый свое, вплоть до приостановки производства по ним», — рассказал собеседник издания.

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Первое дело о пытках в МОТБ-19 касалось эпизодов 2020 года. По этому делу Лях получил 7,5 лет колонии, также к шести годам была приговорена заведующая психиатрическим отделением Дарья Позднякова, а врач-психиатр Анастасия Поторочина получила пять лет лишения свободы.

О своем намерении освободиться через участие в войне Александр Лях заявлял суду в последнем слове. Он говорил, что «его лишили всего» и он хочет таким образом «доказать свою невиновность».

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«Если он действительно подпишет контракт и вернется с наградой, то все наши усилия по наказанию виновных в пытках обнуляются, — Лях будет освобожден от наказания. Более того, Позднякова и Поторочина, как врачи, тоже могут уйти на СВО и таким образом освободить себя от ответственности», — сообщал после суда представитель потерпевших Олег Сокуренко.

По словам источника 161.ru, второе дело о пытках в МОТБ-19 было «и так приостановлено» и сейчас находится в прокуратуре. Ранее «Фактум» объяснял, что новое дело касается пыток, которые происходили с 1 января 2018 года по 8 января 2020 года, в нем было около 10-15 потерпевших.