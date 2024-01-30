Три врача ростовской больницы ФСИН получили реальные сроки за пытки осужденных

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону приговорил к реальным срокам трех врачей межобластной туберкулезной больницы № 19 (МОТБ-19) ФСИН по делу о пытках заключенных. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на правозащитный проект «Фактум».

Заместитель начальника больницы Александр Лях получил 7,5 года колонии общего режима. Его подчиненных, заведующую психиатрическим отделением Дарью Позднякову и врача Анастасию Поторочину, приговорили к шести и пяти годам лишения свободы соответственно. Они вину не признали.

В материалах дела, с которыми ознакомились правозащитники, говорится, что пациентов избивали, кололи им психотропные препараты, а также запрещали мыться. Лях распоряжался привязывать некоторых заключенных к кроватям в течение нескольких недель, а Позднякова, в свою очередь, просила Поторочину и еще одну свою подчиненную Ксению Маркарову вносить в медкарты недостоверную информацию. Последняя заключила досудебное соглашение и получила три года условно.

Кроме того, осужденные были санитарами и связывали других пациентов, потому что этого требовали врачи. Потерпевшими по делу признали 43 осужденных, двое из них погибли.

В деле идет речь о пытках, произошедших в 2020 году, но, по информации правозащитников, осужденных пытали в МОТБ-19 по крайней мере с 2018 года. Они добавили, что сейчас следствие занимается сбором материалов и показаний потерпевших.

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