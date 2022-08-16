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Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии

13:36 • 16.08.2022

Советский районный суд Уфы оштрафовал лидера группы ДДТ Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей по административной статье о «дискредитации» армии РФ. Поводом для дела стал концерт ДДТ в Уфе 18 мая, на котором Шевчук выступил против войны и сказал: «Родина — не жопа президента».

В объединенной пресс-службе судов Башкортостана заявили, что во время концерта 18 мая Шевчук произнес речь, «содержащую публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ».

Музыкант не пришел на заседание. Через адвоката он передал заявление, где написал, что выступает против любых войн, в том числе «нынешней СВО на Украине».

«Считаю, что любые проблемы и осложнения политического характера между странами и народами нужно решать дипломатическим путем», — сказано в заявлении Шевчука.

Источник: Павел Чиков, РБК

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