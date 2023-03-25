ДДТ перенесла концерты в Москве и Санкт-Петербурге «по независящим от группы и организаторов причинам» 

ДДТ перенесла на неопределенный срок концерты в Москве и Санкт-Петербурге, которые были запланированы на 27 мая и 17 июня. Сообщение об этом появилось на официальном сайте группы.

«Вынуждены сообщить вам, что по независящим от группы и организаторов причинам, концерты группы ДДТ переносятся на неопределенный срок. Новые даты выступления мы сообщим, как только появится такая возможность», — сказано в сообщении.

На сайте группы также отмечается, что все купленные билеты будут действовать и не требуют обмена. «Зрители, не имеющие возможность ждать, в любое время могут обратиться за возвратом денежных средств», — отмечается на сайте ДДТ.

Ранее группа перенесла выступления в Челябинске, Магнитогорске и Оренбурге. Все они должны были пройти в феврале 2023 года.

Концерт ДДТ в Санкт-Петербурге уже переносили в середине сентября прошлого года. Тогда в телеграм-канале «Газпром-арены» появилось сообщение, что «по независящим от организатора причинам» выступление группы переносится с 24 сентября 2022 года на 27 мая 2023 года.

В июле издание «Фонтанка» опубликовала «черный список» российских исполнителей, чьи концерты объявлены властями «нежелательными» из-за антивоенной позиции музыкантов. В него вошли десятки популярных российских и зарубежных групп и исполнителей, в том числе ДДТ. По данным журналистов, этот список распространяется в закрытых чатах промоутеров и организаторов концертов.

В мае 2022 года на концерте в Уфе Юрий Шевчук, общаясь со зрителями сказал: «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать». Сразу после этого выступления полицейские составили на музыканта протокол по статье о «дискредитации» российской армии. Позже суд признал Шевчука виновным и оштрафовал на 50 тысяч рублей. А концерты группы ДДТ в других городах начали отменять или переносить.

Источник: ДДТ

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