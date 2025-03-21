Уборщик заразил коллег герпесом через воду в кулере

Уборщик из американского города Хьюстон в штате Техас Лусио Катарино Диас умышленно заразил несколько коллег по больнице заболеваниями, которые передаются половым путем, сообщает The Independent со ссылкой на сведения из документов судебного разбирательства и слова потерпевших.

Мужчина мочился в кулер, который находился в общей зоне клиники, и опускал пенис в бутылки с водой, которые покупали сотрудники. Несколько сотрудников больницы заразились видом герпеса, который у них ранее не диагностировался, но был обнаружен у уборщика. Мочу Диаса приравняли к смертоносному оружию.

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Серия инцидентов произошла еще летом 2022 года. Одна из сотрудниц заметила, что вода из больничного кулера приобрела странный вкус и запах, после этого женщина начала носить на работу собственную бутылку с водой. Через некоторое время странный запах появился и из бутылки, тогда женщина решила купить небольшую камеру и установила ее на рабочем столе, оставив бутылку в поле зрения объектива.

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Тем же вечером она увидела, что Диас во время уборки открыл ее бутылку и опустил пенис в воду. Женщина отметила, что уборщик при этом не нервничал. Позже Диас рассказал следствию, что сделал это, поскольку «знал, что [сотрудница] выпьет воду на следующий день». Он знал о наличии болезни.

В ходе разбирательства женщина, как и несколько ее коллег, обнаружила у себя герпес того же вида, которым болел Диас. Журналисты отмечают, что мужчина также был болен хламидиозом. The Indepenent сообщает, что уборщик сознался в преступлениях и сотрудничал со следствием — в ходе него выяснилось, что он также регулярно мочился в общий кулер.

Диас был приговорен к шести годам заключения. Окружная прокуратура признала его мочу смертоносным оружием, поскольку герпес способен вызвать «телесные повреждения, создающие значительный риск смерти». Он уже отбыл два года из назначенного судом наказания.