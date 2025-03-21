Почти половина российских компаний объявила о возможных сокращениях

Каждые две из пяти российских компаний собираются сократить сотрудников в 2025 году, причем большинство опрошенных работодателей планирует провести увольнения до конца июля. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на опрос издательской группы «Актион Кадры и HR».
Сокращения в течение ближайших трех месяцев допустили 25,6% опрошенных работодателей. Семь процентов компаний могут уволить часть сотрудников в течение полугода, восемь процентов — до конца 2025 года. При этом почти 60% респондентов сообщили, что не собираются проводить сокращения.
Самой уязвимой категорией оказались сотрудники обслуживающих подразделений: 46,6% опрошенных считают, что эти специалисты попадут под волну сокращений первыми. По мнению 22,6% организаций, первыми могут быть уволены топ-менеджеры и линейные руководители, а в 6,4% компаний — IT-специалисты.
В каждой четвертой компании заявили, что не смогут выплатить компенсации уволенным сотрудникам. Примерно столько же сказали, что выплатят компенсацию, которая будет зависеть от позиции сотрудника.
Ранее портал SuperJob выяснил, что бездетных замужних женщин чаще дискриминируют при приеме на работу, чем мужчин и женщин с другим семейным положением. Пять процентов работодателей заявили, что избегают брать таких сотрудниц. Авторы опроса предположили, что руководители компаний опасаются ухода замужних женщин в декрет для рождения первого ребенка.
Большинство работодателей заявили, что не обращают внимания на социальный статус кандидатов. Однако мужчин дискриминируют реже: семейное положение женщин не влияет на трудоустройство в 76% случаев, а мужчин — в 86%.