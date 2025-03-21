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Общество

Почти половина российских компаний объявила о возможных сокращениях

17:11 21.03.2025

Каждые две из пяти российских компаний собираются сократить сотрудников в 2025 году, причем большинство опрошенных работодателей планирует провести увольнения до конца июля. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на опрос издательской группы «Актион Кадры и HR».

Сокращения в течение ближайших трех месяцев допустили 25,6% опрошенных работодателей. Семь процентов компаний могут уволить часть сотрудников в течение полугода, восемь процентов — до конца 2025 года. При этом почти 60% респондентов сообщили, что не собираются проводить сокращения.

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Самой уязвимой категорией оказались сотрудники обслуживающих подразделений: 46,6% опрошенных считают, что эти специалисты попадут под волну сокращений первыми. По мнению 22,6% организаций, первыми могут быть уволены топ-менеджеры и линейные руководители, а в 6,4% компаний — IT-специалисты.

В каждой четвертой компании заявили, что не смогут выплатить компенсации уволенным сотрудникам. Примерно столько же сказали, что выплатят компенсацию, которая будет зависеть от позиции сотрудника.

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Ранее портал SuperJob выяснил, что бездетных замужних женщин чаще дискриминируют при приеме на работу, чем мужчин и женщин с другим семейным положением. Пять процентов работодателей заявили, что избегают брать таких сотрудниц. Авторы опроса предположили, что руководители компаний опасаются ухода замужних женщин в декрет для рождения первого ребенка.

Большинство работодателей заявили, что не обращают внимания на социальный статус кандидатов. Однако мужчин дискриминируют реже: семейное положение женщин не влияет на трудоустройство в 76% случаев, а мужчин — в 86%.

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