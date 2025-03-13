Бездетных замужних женщин чаще дискриминируют при трудоустройстве

При приеме на работу 16 процентов российских компаний обращают внимание на семейное положение женщин, в большинстве случаев такие работодатели дискриминируют состоящих в браке женщин, не имеющих детей. Опрос о гендерных стереотипах при трудоустройстве опубликовал портал SuperJob.
Согласно опросу SuperJob, 76 процентов работодателей не обращают внимания на социальный статус женщин. За 15 лет этот показатель существенно вырос: в 2010 году так говорили лишь в 49 процентах российских фирм.
Каждый 20-й работодатель сообщил, что избегает принимать женщин, состоящих в браке и не имеющих детей. Исследователи портала предположили, что руководители опасаются ухода таких сотрудниц в декрет. Матерей-одиночек, а также незамужних женщин без детей отказались бы принять 2 и 3 процента компаний соответственно.
Каждый десятый работодатель ответил, что среди женщин предпочел бы принимать на работу тех, кто уже состоит в браке и имеет детей. При этом ноль процентов ответили, что избегали бы брать таких кандидаток.
На социальный статус мужчин не обращают внимания 86 процентов работодателей. Если все же они смотрят на семейное положение, то чаще всего — в 10 процентах случаев — выбирают женатых мужчин с детьми. Четыре процента компаний избегают принимать на работу мужчин, не состоящих в браке, у которых нет детей.
15 лет назад мужчин также могли дискриминировать при трудоустройстве намного чаще, чем сейчас. В 2010 году лишь 61 процент работодателей ответил, что семейное положение соискателя не повлияло бы на решение его работе в организации.