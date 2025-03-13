Бездетных замужних женщин чаще дискриминируют при трудоустройстве

При приеме на работу 16 процентов российских компаний обращают внимание на семейное положение женщин, в большинстве случаев такие работодатели дискриминируют состоящих в браке женщин, не имеющих детей. Опрос о гендерных стереотипах при трудоустройстве опубликовал портал SuperJob.

Согласно опросу SuperJob, 76 процентов работодателей не обращают внимания на социальный статус женщин. За 15 лет этот показатель существенно вырос: в 2010 году так говорили лишь в 49 процентах российских фирм.

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Каждый 20-й работодатель сообщил, что избегает принимать женщин, состоящих в браке и не имеющих детей. Исследователи портала предположили, что руководители опасаются ухода таких сотрудниц в декрет. Матерей-одиночек, а также незамужних женщин без детей отказались бы принять 2 и 3 процента компаний соответственно.

Каждый десятый работодатель ответил, что среди женщин предпочел бы принимать на работу тех, кто уже состоит в браке и имеет детей. При этом ноль процентов ответили, что избегали бы брать таких кандидаток.

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На социальный статус мужчин не обращают внимания 86 процентов работодателей. Если все же они смотрят на семейное положение, то чаще всего — в 10 процентах случаев — выбирают женатых мужчин с детьми. Четыре процента компаний избегают принимать на работу мужчин, не состоящих в браке, у которых нет детей.

15 лет назад мужчин также могли дискриминировать при трудоустройстве намного чаще, чем сейчас. В 2010 году лишь 61 процент работодателей ответил, что семейное положение соискателя не повлияло бы на решение его работе в организации.