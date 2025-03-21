Подросток скинул собаку с пятого этажа и снял происходящее на видео

В городе Железногорске Курской области подросток записал на видео, как издевался над собакой породы Сиба-ину и сбросил ее с пятого этажа, после чего животное погибло. Видео разошлось по местным телеграм-каналам 21 марта, в тот же день шестнадцатилетнего школьника задержала полиция, сообщил региональный главк МВД.

Впервые видеозаписи появились в телеграм-канале «Типичный Железногорск». Авторы паблика написали, что подростка зовут Даниил Бобовников и что он издевался над своей собственной собакой. «Типичный Железногорск» попросил правоохранителей «обратить внимание на данного гражданина».

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Первый опубликованный видеоролик сделан на улице. На записи подросток плещет из бутылки в морду сиба-ину, пока не заканчивается жидкость. На собаке ошейник, она пытается вывернуться, падает в яму. «Правильно», — приговаривает молодой человек, придерживая ошейник ногой.

На второй записи руки снимающего отвязывают от лежащей почти без движения собаки поводок и толкают с высоты заброшенного здания в темноту. Сиба-ину пытается цепляться лапами за край этажа, но все равно падает вниз. «Сука, заебала», — говорит голос за кадром.

На третьей записи снимающий видео идет по нижнему этажу заброшенного здания, находит упавшую собаку и убеждается, что та не двигается. «Ты жива, сучка? Нет? Все прекрасно? Я тоже так считаю, тварь. Покойся с миром, уебище», — говорит юношеский голос.

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В МВД заявили, что быстро нашли подростка и что его опросили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. «Он признался, что в декабре прошлого года сам снимал происходящее, чтобы переслать видео своему знакомому. Как эти материалы появились в открытом доступе, подросток не знает», — рассказали железногорские полицейские.

Они заставили задержанного записать извинения на видео и опубликовали запись в своем телеграм-канале. «Мне очень жаль, что так получилось и что я это сотворил», — говорит подросток на камеру.

К проверке подростка полиция собирается привлечь медиков и психологов, а затем вынести решение, был ли в действиях задержанного состав уголовного преступления, сообщило МВД.