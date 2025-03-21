EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Криминал

Подросток скинул собаку с пятого этажа и снял происходящее на видео

19:54 21.03.2025

В городе Железногорске Курской области подросток записал на видео, как издевался над собакой породы Сиба-ину и сбросил ее с пятого этажа, после чего животное погибло. Видео разошлось по местным телеграм-каналам 21 марта, в тот же день шестнадцатилетнего школьника задержала полиция, сообщил региональный главк МВД.  

Впервые видеозаписи появились в телеграм-канале «Типичный Железногорск». Авторы паблика написали, что подростка зовут Даниил Бобовников и что он издевался над своей собственной собакой. «Типичный Железногорск» попросил правоохранителей «обратить внимание на данного гражданина».

Мешок в кустах
Мешок в кустах
В пластиковом пакете в лесопарке нашли сожженное тело женщины. Убийцу поймали лишь много лет спустя благодаря семейной ссоре
Криминал9 минут чтения

Первый опубликованный видеоролик сделан на улице. На записи подросток плещет из бутылки в морду сиба-ину, пока не заканчивается жидкость. На собаке ошейник, она пытается вывернуться, падает в яму. «Правильно», — приговаривает молодой человек, придерживая ошейник ногой.

На второй записи руки снимающего отвязывают от лежащей почти без движения собаки поводок и толкают с высоты заброшенного здания в темноту. Сиба-ину пытается цепляться лапами за край этажа, но все равно падает вниз. «Сука, заебала», — говорит голос за кадром.

На третьей записи снимающий видео идет по нижнему этажу заброшенного здания, находит упавшую собаку и убеждается, что та не двигается. «Ты жива, сучка? Нет? Все прекрасно? Я тоже так считаю, тварь. Покойся с миром, уебище», — говорит юношеский голос.

Бабуля в платочке
Бабуля в платочке
В Санкт-Петербурге пенсионерка расчленила подругу. Из ее дневника следователи узнали и о других убийствах
Криминал13 минут чтения

В МВД заявили, что быстро нашли подростка и что его опросили сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. «Он признался, что в декабре прошлого года сам снимал происходящее, чтобы переслать видео своему знакомому. Как эти материалы появились в открытом доступе, подросток не знает», — рассказали железногорские полицейские.

Они заставили задержанного записать извинения на видео и опубликовали запись в своем телеграм-канале. «Мне очень жаль, что так получилось и что я это сотворил», — говорит подросток на камеру.

К проверке подростка полиция собирается привлечь медиков и психологов, а затем вынести решение, был ли в действиях задержанного состав уголовного преступления, сообщило МВД. 

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Мир
Пожилой военный в одиночку спас поселок от сноса
Он превратил его в «радужную деревню», которую посетили миллионы туристов. На ней смогли заработать, но власти все равно испортили задумку
6 минут чтения
Мой бывший покончил с собой
Общество
Мой бывший покончил с собой
Прошло четыре года, а я до сих пор не знаю, как с этим жить
9 минут чтения
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Мир
Они помогали победить нацизм и пробили железный занавес
Один из старейших медиагигантов пережил СССР, но споткнулся о Трампа
10 минут чтения
Русский дворянин преобразил Флориду
Мир
Русский дворянин преобразил Флориду
Он уехал от репрессий в царской России и основал свой Санкт-Петербург в США. Вот как он выглядит
13 минут чтения
Легендарный британский палач
Мир
Легендарный британский палач
Он тренировался убивать и планировал казни до мельчайших деталей. От его рук погибли более 400 человек, включая невиновных
12 минут чтения
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Мир
Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира»
Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров
15 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования