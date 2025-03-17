Школьник покончил с собой после избиения и унижения подростками

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти несовершеннолетнего мальчика в Республике Калмыкия. По данным телеграм-канала регионального Следкома, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования произошедшего.

17 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина написала в своем телеграм-канале, что речь идет о 14-летнем жителе села Садовое, который покончил с собой, не выдержав травли и издевательств со стороны сверстников. Мать умершего школьника и его двоюродная сестра записали видеообращение в котором рассказали, что Артема Ялынко довели до самоубийства и попросили силовые органы принять меры.

Я купила дом в Португалии и очень довольна Тут я чувствую себя как дома, соседи носят мне фрукты ведрами и называют своей русской подругой Общество 15 минут чтения

На видео сестра умершего мальчика утверждает, что школьника избили подростки в ночь с 8 на 9 марта. По ее словам, причиной нападения на мальчика стали его отношения с девушкой.

В разговоре с журналистом «Осторожно, новости», сестра Артема рассказала, что 8 марта школьник пригласил к себе домой свою девушку. По ее словам, девушка не предупредила родителей, поэтому вскоре ее забрала старшая сестра. После этого к Артему пришли несколько подростков, которые избили его, поверив слухам, что он якобы собирался изнасиловать девушку, пишет телеграм-канал. Родственники умершего мальчика утверждают, что он не смог бы так поступить.

Близкий к силовикам телеграм-канал Baza пишет, что парня избили четверо старших парней, которые после нападения наплевали на него и справили нужду. Происходящее они снимали на видеокамеру, а потом, как сообщается, разослали эти кадры другим ученикам.

«Я — большой извращенец» Врач изнасиловал сотни детей, которые пришли к нему на прием. На работе за него заступались Криминал 14 минут чтения

По данным телеграм-канала Readovka, на следующий день те же нападавшие якобы окунали Артема головой в унитаз и заставляли целовать ноги обидчиков.

10 марта Артем пришел в школу и узнал, что видео с нападением на него видели все его одноклассники. Тогда он поговорил со своим другом и отправил ему сообщение о желании покончить жизнь самоубийством, после этого мальчик перестал отвечать на звонки, пишет телеграм-канал Baza.