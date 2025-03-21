Влад Бумага стал гидом в Третьяковской галерее

Популярный в России беларусский ютюб-блогер Влад Бумага стал экскурсоводом в онлайн-проекте Третьяковской галереи, выпущенном на платформе VK-видео. Об этом сообщает ТАСС.

«Авторский маршрут Влада с интересной информацией об известных всем полотнах и великих художниках поможет молодой аудитории по новому взглянуть на музей и, надеюсь, подтолкнет их к посещению галереи, чтобы уже вживую познакомится с произведениями», — заявила генеральный директор Третьяковской галереи Елена Проничева.

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По данным агентства, в ходе экскурсии Влад Бумага рассказывает об истории девяти картин галереи, в том числе «Девочки с персиками» Валентина Серова, «Лунной ночи на Днепре» Архипа Куинджи и «Утра в сосновом лесу» Ивана Шишкина и Константина Савицкого.

«Во время виртуальной прогулки по галерее блогер рассказал о том, какой из шедевров Архипа Куинджи написан особой лунной краской; <…> как называется произведение Виктора Борисова-Мусатова, для которого автор нашел необычное колористическое решение, напоминающее “фильтр” для фотографий в социальных сетях», — добавили в пресс-службе музея.

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Ранее сообщалось, что некоторые компании блогера задолжали налоговой в общей сложности два с половиной миллиона рублей. При этом у самого блогера задолженностей не нашли.

В марте этого года стало известно, что блогер запустил процесс банкротства своей компании «Бумажная бумага». Компания предупредила кредиторов о намерении подать соответствующее заявление в арбитражный суд.

Влад Бумага попал в поле зрения СМИ после того, как пришел на прямую линию с Владимиром Путиным. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал блогера «нетрадиционным гостем». Ютюбер поинтересовался у Путина, «какие ценности, идеи и смыслы блогеры должны транслировать молодежи», и раскритиковал замедление ютюба в России.