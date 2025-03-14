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Общество

Влад Бумага начал процесс банкротства своей компании

12:53 14.03.2025

Компания беларусского ютуб-блогера Влада Бумаги (Влад А4) «Бумажная бумага» уведомила кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные госпортала Федресурс.

Уведомление от «Бумажной бумаги» было размещено на госпортале 11 марта. Сообщается, что эта процедура обязательна согласно закону «О банкротстве». Следующий шаг в рамках того же закона — подача заявления о банкротстве в суд, что, как ожидается, произойдет в течение 15-30 дней. В дальнейшем возможно финансовое оздоровление (санация) и продолжение работы бизнеса, либо распродажа активов и ликвидация компании.

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По данным ТАСС, «Бумажная бумага» занимается продажей снеков под брендом блогера. Компания, как отмечается, является основной по доходам Бумаги структура на территории России: выручка в 2023 году составила 3,9 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 186 миллионов. Данных за 2024 год пока нет в открытых источниках.

Отмечается, что компания «Бумажная бумага» зарегистрирована на кипрскую A4Group Limited, в которой Бумага владеет 45%. Остальные доли принадлежат бывшему топ-менеджеру торговых сетей «Дикси» и «Пятерочка» Алексею Клочкову, а также эксперту по рекламе Виталиусу Паулюсу.

На данный момент судебные претензии к компании «Бумажная бумага» составляют около 40 миллионов рублей. Это включает семь исков, связанных с контрактами на поставку компонентов для снеков и упаковки. Наибольший иск на сумму 29,7 миллионов рублей был подан российским подразделением немецкого производителя ароматизаторов и пищевых добавок ADM Wild Europe GmbH. В уведомлении о намерении банкротства компания среди своих кредиторов, помимо ООО «Вильд Россия», также упомянула Сбербанк, пишет ТАСС.

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По данным агентства, за блогерский бизнес Влада Бумаги отвечает ООО «Ачетыре», чья выручка в 2023 году составила 794 миллиона рублей, а чистая прибыль — 377,3 миллиона рублей. Компания принадлежит ему полностью.

В 2024 году Влад А4 принял участие в прямой линии с Владимиром Путиным, на которой его пресс-секретарь Дмитрий Песков охарактеризовал блогера как «нетрадиционного гостя». Во время прямой линии Бумага попросил Путина дать совет, «какие ценности, идеи и смыслы блогеры должны транслировать молодежи». Также он раскритиковал замедление работы YouTube, назвав это нецелесообразным, поскольку, по его мнению, «российские платформы и так хорошо справляются». Спустя некоторое время появилась информация о долгах его компаний.

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