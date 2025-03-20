Поездки россиян за границу подорожали

После начала войны в Украине стоимость путешествий за границу для россиян увеличилась на 44% и составила в среднем 206 тысяч рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование сервиса путешествий OnlineTours.

По данным издания, чаще всего за прошедшие три года россияне ездили за границу в Турцию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. При этом чуть менее трети туристов путешествовали внутри России — на это направление приходится 29% от всех направлений в 2022–2024 годах. Средняя стоимость тура по России выросла с 46 тысяч рублей до 65 тысяч. Самым быстрорастущим направлением исследователи назвали Китай.

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В исследовании говорится, что россияне чаще всего покупают туры на неделю — такой срок поездки выбирают 21% путешественников. На шесть дней поездки планируют 10% россиян, на восемь дней — 8%. При этом, по данным экспертов, женщины путешествуют чаще мужчин.

В прошлом году большая часть туристов отправлялась в поездки вдвоем. В то же время выросла и доля поездок с детьми: в 2022 году этот показатель составлял 6%, тогда как в 2024 году — 8%. При этом доля тех, кто путешествует в одиночестве, снизилась с 28% до 23%.

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Кроме того, в исследовании сказано, что в прошлом году только 15% россиян решили провести отпуск внутри страны. В 2022 году так решили сделать более половины россиян.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России в феврале этого года превысила 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом россияне не доверяют официальной статистике и считают, что реальная инфляция в полтора–два раза выше. В Центробанке это опровергают и ссылаются на то, что население не учитывает ряд показателей и ориентируется на личный опыт.