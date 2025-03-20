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Общество

Пошутившего про мужчину без ног комика сильно избили силовики

14:43 20.03.2025

Комика Артемия Останина избили силовики во время задержания. Они использовали дубинки и электрошокер, а также сломали Останину позвоночник. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева в своем телеграм-канале со ссылкой на адвоката комика Веронику Полякову.

«Как он пояснил под протокол, при задержании на территории Республики Беларусь, пока его везли к границе для передачи российским правоохранителям, их машина остановилась в лесу, его вывели и начали избивать три человека. Как он понял, это были сотрудники правоохранительных органов Беларуси», — передает Меркачева слова адвоката Останина.

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По данным Меркачевой, Останин написал заявление в Следственный комитет и попросил провести проверку. В тот же день была проведена судмедэкспертиза. Комика доставили в больницу для фиксации телесных повреждений. Там ему сделали в частности КТ и МРТ.

При этом Останин утверждает, что российские силовики не применяли к нему физической силы. «Медиазона» также пишет, что при задержании комику отрезали дреды. О том, что Останину сломали позвоночник, он рассказал еще во время заседания суда, на котором ему избирали меру пресечения. 

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Комика отправили в СИЗО, на него заведено дело по статье 282 УК из-за «негативных и оскорбительных комментариев в адрес участника специальной военной операции», которые следователи увидели в шутке о «попрошайке» в метро. При этом сам Останин утверждает, что он не имел в виду участника войны в Украине, а рассказывал о мужчине, который уже давно перемещается в метро на скейтборде.

«Агентство» отмечает, что дело Останина выделяется среди других политически мотивированных «демонстративной жестокостью», а также тем, что оно появилось менее чем через сутки после того, как ролик с шуткой комика завирусился в сети. Кроме того, адвокат Евгений Смирнов рассказал изданию, что за антивоенные высказывания россиян обычно привлекают по другим статьям, а если в деле фигурирует 282 статья, то она редко бывает единственной.

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