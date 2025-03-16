На комика завели дело из-за шутки про мужчину без ног

Московское управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина, сообщает «Медиазона» со ссылкой на заявление пресс-службы ведомства. Провластные активисты обвинили его в глумлении над «инвалидом, а по сути, нашим воином, потерявшим ноги на СВО».

В видеозаписи выступления нет упоминания российского полномасштабного вторжения в Украину. Сам Останин заявил телеграм-каналу «Осторожно, новости», что в шутке этого смысла нет и такая трактовка является вымыслом. Он отметил, что рассказал о «попрошайке» в метро, который перемещается на скейтборде около 20 лет.

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Следственный комитет при этом утверждает, что уголовное дело возбуждено из-за «негативных и оскорбительных комментариев в адрес участника специальной военной операции» (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Представители ведомства не привели цитату из выступления Останина, сообщив лишь, что уже проводят следственные действия.

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Жалобу на Останина отправил и известный доносчик Виталий Бородин, в своем телеграм-канале он также опубликовал отрывок из выступления комика, в котором не содержится прямого упоминания войны между Россией и Украиной. Бородин также утверждает, что слова Останина «направлены на унижение достоинства людей по признакам принадлежности к Вооруженным Силам Российской Федерации».

Останин во время выступления упомянул ситуацию, произошедшую в метро. Он назвал безногого человека «скейтером» и посоветовал ему «не гонять так сильно», добавив, что «чувак на мине подорвался».

Как сообщает «Медиазона», оригинал выступления был выложен на YouTube канале «третий канал», сейчас ролик уже удален. В распространяемых в провластных каналах отрывках не содержится упоминания возможного участия героя истории Останина в боевых действиях в Украине.