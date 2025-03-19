Соучастник убийства Немцова добился перевода в колонию в Чечне

Один из осужденных по делу об убийстве политике Бориса Немцова — Хамзат Бахаев, приговоренный к 11 годам лишения свободы, через суд добился своего перевода в колонию в Чечне. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на соответствующие судебные документы.

Из них следует, что ранее Бахаев обращался в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) с просьбой перевести его в одну из исправительных колоний, расположенных в Чечне, но получил отказ. Тогда он обратился в суд, который встал на его сторону, и в мае 2023 года обязал ведомство пересмотреть вопрос о переводе. В судебном решении говорилось, что, отбывая срок в ИК-11 Кирово-Чепецка, Бахаев не может поддерживать личные связи с семьей, в частности, супругой, детьми, а также братом и сестрой. Кроме того, суд взыскал в пользу осужденного пять тысяч рублей. После этого во ФСИН приняли решение о переводе Бахаева в ИК-2 Чернокозово в Чечне.

Казахстанский блогер встал на защиту «русского мира» Он хвалит Россию и СССР, отрицает Голодомор и борется с русофобами. Его ролики набирают миллионы просмотров Мир 15 минут чтения

Тем не менее Бахаев обратился в суд с новым иском, в котором потребовал взыскать со ФСИН компенсацию в размере 100 тысяч рублей за превышение «разумных сроков» исполнения предыдущего судебного решения. Однако в этом требовании суд ему отказал.

Известного оппозиционного политика Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту неподалеку от Кремля. Спустя два года суд приговорил непосредственного исполнителя убийства и его подельников к срокам лишения свободы от 11 до 19 лет. При этом организаторы и заказчики преступления так и не были установлены.

Патриархат сокращает жизнь Мужчины живут меньше женщин из-за гендерных стереотипов. В России ситуация одна из худших в мире Общество 10 минут чтения

В феврале стало известно, что МВД объявило в розыск еще одного возможного соучастника убийства Немцова — Абдула Эльмурзаева. Он фигурировал в материалах дела, там говорилось, что он следил за домом и офисом политика.