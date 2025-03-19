Россия сбила собственные беспилотники после приказа Путина

Минобороны сообщило в своем телеграм-канале, что российские военные сбили собственные беспилотники, которые уже летели в сторону объектов энергетической инфраструктуры Украины, которые находятся в Николаевской области.

По данным ведомства, всего в воздухе было семь аппаратов. Шесть из них были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», еще один — дежурным истребителем ВКС.

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О приказе Владимира Путина остановить удары по энергетическим объектам Украины стало известно после его телефонного разговора с президентов США Дональдом Трампом. Тогда Путин согласился на некоторые предложения Трампа в рамках переговоров по мирному урегулированию войны в Украине. Путин также заявил, что он согласится на 30-дневный режим прекращения огня, только если в Украине остановят мобилизацию, а союзники страны перестанут поставлять ей оружие.

В свою очередь, российское Минобороны обвинило Украину в «специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США». В ведомстве утверждают, что три украинских беспилотника атаковали объект энеретической инфраструктуры в Краснодарском крае уже после завершения переговоров Путина и Трампа. В результате атаки на объекте, на котором переваливают нефть для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), произошел пожар, площадь возгорания составила 1700 квадратных метров.

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В то же время, по данным Kyiv Post, Россия обстреляла энергетическую инфраструктуру Славянска в Донецкой области спустя несколько часов после разговора Трампа и Путина. Также российские военные нанесли удары по домам в Краматорске и по больницам в Сумской области. Позже публикацию обновили и добавили информацию об атаке по железнодорожной электросети в Днепропетровской области.