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Общество

В России создадут словарь традиционных ценностей

21:29 18.03.2025

Минюст России разрабатывает нормативный толковый словарь традиционных ценностей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра юстиции Константина Чуйченко. Чиновник сообщил, что первый вариант текста разработают уже к сентябрю 2025 года.

Чуйченко заявил, что словарь будет использоваться для создания и доработки нормативных актов, а также для мониторинга их исполнения. Такая работа, по его мнению, необходима для того, чтобы «ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия».

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Министр также пообещал привести правовые нормы «в соответствие с нравственными ориентирами». По его словам, в разработке словаря принимают участие представители научных и образовательных организаций. Ранее, как отмечает «Коммерсантъ», представители Минюста при работе над перечнем традиционных ценностей заявляли, что России не нужно «защищаться от западной методички», а «проводить свою линию».

Также журналисты сообщают, что еще в ноябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, утвердивший необходимость защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе их определили как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство».

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В качестве примеров таких ориентиров «Коммерсантъ» приводит служение Отечеству, приоритет духовного над материальным, гуманизм и милосердие. Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что в словаре должны появиться и определения «деструктивной информации», а также «деструктивного контента». Их планируют закрепить в законах для ограничения от таких сведений детей. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве примеров такой информации назвала «криминальные субкультуры, группы смерти, чайлдфри, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство».

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