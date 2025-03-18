В России создадут словарь традиционных ценностей

Минюст России разрабатывает нормативный толковый словарь традиционных ценностей, сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра юстиции Константина Чуйченко. Чиновник сообщил, что первый вариант текста разработают уже к сентябрю 2025 года.
Чуйченко заявил, что словарь будет использоваться для создания и доработки нормативных актов, а также для мониторинга их исполнения. Такая работа, по его мнению, необходима для того, чтобы «ограждать наши ценности от внешнего разрушительного воздействия».
Министр также пообещал привести правовые нормы «в соответствие с нравственными ориентирами». По его словам, в разработке словаря принимают участие представители научных и образовательных организаций. Ранее, как отмечает «Коммерсантъ», представители Минюста при работе над перечнем традиционных ценностей заявляли, что России не нужно «защищаться от западной методички», а «проводить свою линию».
Также журналисты сообщают, что еще в ноябре 2022 года Владимир Путин подписал указ, утвердивший необходимость защиты, сохранения и укрепления традиционных российских духовно-нравственных ценностей. В документе их определили как «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство».
В качестве примеров таких ориентиров «Коммерсантъ» приводит служение Отечеству, приоритет духовного над материальным, гуманизм и милосердие. Ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова сообщала, что в словаре должны появиться и определения «деструктивной информации», а также «деструктивного контента». Их планируют закрепить в законах для ограничения от таких сведений детей. Зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в качестве примеров такой информации назвала «криминальные субкультуры, группы смерти, чайлдфри, вовлечение детей в алкоголизм, наркоманию, квадроберство».