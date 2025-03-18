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Общество

Победа в споре о двух тысячах приседаний привела мужчину в больницу

09:25 18.03.2025

В Приморье мужчина, чье имя не называется, победил в споре, присев две тысячи раз в течении нескольких часов, и попал в больницу. Там ему диагностировали почечную недостаточность. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на сообщение Владивостокской клинической больницы № 2.

«После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться в размере, превращаясь в огромные отечные конечности», — рассказали там.

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По словам медиков, вскоре после победы в споре 20-летний мужчина заметил, что его моча приобрела темно-коричневый оттенок, а затем он и вовсе перестал мочиться. После этого он обратился в больницу, где ему сделали анализы. Их результаты врачи назвали шокирующими — уровень креатинина и мочевины оказались значительно выше нормы, что указывало на серьезную проблему в работе почек. Также медики диагностировали у пациента уремию — состояние, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ, что может привести к необратимым последствиям.

В итоге юношу госпитализировали в отделение нефрологии. Врачи заявили, что его почки выполняют свою функцию лишь на 50%. Назначенное лечение, по их словам, дало результаты и помогло разрешить острую почечную недостаточность без диализа, однако функция почек мужчины пока остается сниженной. В больнице сообщили, что полное восстановление пациента может занять от трех месяцев до года.

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