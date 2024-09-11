Потреблявший больше 15 тысяч килокалорий в день бодибилдер умер в 36 лет

Известный беларусский бодибилдер Илья «Голем» Ефимчук умер в возрасте 36 лет от остановки сердца. Об этом, как пишет РИА «Новости», сообщила жена умершего Анна Ефимчук. Она рассказала, что ее муж умер от остановки сердца.

«Друзья, с невероятной болью в сердце должна вам сообщить, что Илья покинул этот мир. Утром 6 сентября его сердце остановилось дома, я была рядом, вызвала скорую, делала массаж сердца пока они были в пути», — написала Ефимчук. Она отметила, что скорая помощь «приехала очень быстро», а затем спортсмена доставили в клинику на вертолете.

«Все это время я молилась, у меня была надежда на то, что Илюша придет в себя. Каждый день я проводила рядом с ним, у меня была надежда, его сердце включилось на два дня, но сегодня доктор сообщил мне страшную новость, что мозг умер», — сообщила Анна Ефимчук.

Илья Ефимчук, также известный под прозвищем «Голем», профессионально занимался бодибилдингом. Его вес составлял 158 килограммов при росте в 185 сантиметров. Спортсмен жал лежа штангу весом 272 килограмма, а его рекорд в приседе и становой тяге составлял 317 килограммов.

При жизни Ефимчук устраивал полноценный прием пищи семь раз в день, потребляя ежедневно 16500 килокалорий. Осенью 2023 года он подробно рассказывал о своем рационе изданию Men’s Health.

Так, в 8:00 на завтрак он съедал 300 граммов овсяных хлопьев. Следующий прием пищи был назначен на 11:00 – в это время бодибилдер съедал три тарелки суши, содержащих в общей сложности 1600 граммов риса и 800 граммов лосося.

Обедать Ефимчук садился в 13:30, съедая 1300 граммов говядины с блинами и мороженым на десерт. В 15:40 «Голем» съедал тарелку свежей пасты с рисом и оливками, а еще через 70 минут еще одну тарелку макарон с сыром.

В 19:30 Ефимчук ужинал блюдами из 1300 граммов мяса и 700 граммов творога или рикотты, а последний прием пищи спортсмена проходил в 21:15, когда он съедал 14 овсяных блинов с кленовым сиропом.

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