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Политика

СМИ опровергли сообщение главы разведки США об «очень хорошей дружбе» Путина и Трампа

22:01 18.03.2025

Агентство Associated Press опровергло публикацию о том, что глава Национальной разведки США Талси Габбард якобы называла Владимира Путина и президента США Дональда Трампа «очень хорошими друзьями». Издание уточнило, что на самом деле чиновница говорила дружбе между Трампом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Новость под заголовком «Габбард заявила, что Трамп и Путин — “очень хорошие друзья”, нацеленные на укрепление сотрудничества» AP выпустило в понедельник. В публикации утверждалось, что глава Национальной разведки США сделала такое заявление в интервью индийскому телеканалу New Delhi Television Limited.

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Сейчас по старой ссылке доступна новость под заголовком «Габбард говорит, что Трамп “надеется на успех” в преддверии разговора с Путиным». В тексте приведена цитата Габбард об отношениях Трампа и Моди: «Благодаря лидерству президента Трампа в Соединенных Штатах и, конечно, многолетнему лидерству премьер-министра Моди в Индии, у нас есть два лидера двух великих стран, которые являются очень хорошими друзьями и которые очень сосредоточены на том, как мы можем укрепить эти общие цели и общие интересы».

Заместитель главы аппарата Габбард Алекса Хеннинг опубликовала скриншот ошибочной новости и резко раскритиковала AP за ошибку. «Вот почему никто не доверяет злонамеренно некомпетентным и преднамеренно предвзятым СМИ. Если это не явный пример продвижения исключительно политического нарратива, то ничто не является таковым», — заявила Хеннинг.

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По данным Reuters, сотрудники американских спецслужб были «шокированы» решением Трампа назначить Габбард на должность главы Национальной разведки. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину экс-конгрессвумен и бывшая ведущая телеканала FoxNews предлагала не вводить новые санкции, потому что «Путин ответит кибератаками». Также она возлагала ответственность за начало войны на администрацию Джо Байдена.

Директор Национальной разведки США координирует работу 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, включая ЦРУ и ФБР.

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