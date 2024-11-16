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Политика

СМИ: выдвинутого Трампом директора Национальной разведки подозревают в пророссийских взглядах

00:14 16.11.2024

Источники Reuters в спецслужбах США «шокированы» предложением Дональда Трампа назначить главой Национальной разведки США Талси Габбард. Габбард обвиняла президента США Джо Байдена в начале войны в Украине и рассказывала про «американские биолаборатории» в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября объявил, что предложит Сенату назначить экс-конгрессвумен и телеведущую Fox News Талси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

В первый день начала российского вторжения в Украину Талси Габбард предостерегала Байдена от новых санкций, потому что «Путин ответит кибератаками». По ее словам, после серии взаимных ответов борьба между странами переросла бы в ядерную войну. Габбард заявляла, что войны можно было бы избежать, если бы администрация Байдена «приняла законные опасения России по поводу вступления Украины в НАТО».

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«Неоспоримый факт: в Украине 25–30 финансируемых США биолабораторий. По данным Правительства США, эти лаборатории проводят исследования с опасными патогенами. Украина находится в состоянии активной войны с масштабными бомбежками и артобстрелами. Эти лаборатории могут быть легко повреждены, и смертельные патогены могут вырваться наружу», — рассказывала Талси Габбард в своем твиттере 13 марта 2022 года. В посте она призывала и Россию, и Украину прекратить огонь на время, пока «патогены не будут уничтожены».

В марте 2022 года российская пропаганда также активно рассказывала об американские биолабораториях в Украине. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что якобы в таких лабораториях изучали, как можно заражать россиян опасными вирусами, перенося их с помощью перелетных птиц. 

Анонимный сотрудник американской разведки сообщил Reuters, что выбор Дональда Трампа «вызвал тревогу» среди его коллег. По его словам, в спецслужбах пока не понимают, придерживается ли Габбард своих взглядов на самом деле, или она дезинформирована, или же готова во всем поддерживать Трампа.

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Директор Национальной разведки США координирует работу 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США. Сообщество включает в себя ЦРУ, ФБР и другие разведывательные управления министерств. Директора разведки назначает Сенат США по предложению президента.

«Любое лицо, выдвинутое на должность директора Национальной разведки, должно обладать обширным опытом в сфере национальной безопасности», — сказано в законе об этой должности.

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