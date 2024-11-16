СМИ: выдвинутого Трампом директора Национальной разведки подозревают в пророссийских взглядах

Источники Reuters в спецслужбах США «шокированы» предложением Дональда Трампа назначить главой Национальной разведки США Талси Габбард. Габбард обвиняла президента США Джо Байдена в начале войны в Украине и рассказывала про «американские биолаборатории» в Украине.

Избранный президент США Дональд Трамп 13 ноября объявил, что предложит Сенату назначить экс-конгрессвумен и телеведущую Fox News Талси Габбард на должность директора Национальной разведки США.

В первый день начала российского вторжения в Украину Талси Габбард предостерегала Байдена от новых санкций, потому что «Путин ответит кибератаками». По ее словам, после серии взаимных ответов борьба между странами переросла бы в ядерную войну. Габбард заявляла, что войны можно было бы избежать, если бы администрация Байдена «приняла законные опасения России по поводу вступления Украины в НАТО».

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«Неоспоримый факт: в Украине 25–30 финансируемых США биолабораторий. По данным Правительства США, эти лаборатории проводят исследования с опасными патогенами. Украина находится в состоянии активной войны с масштабными бомбежками и артобстрелами. Эти лаборатории могут быть легко повреждены, и смертельные патогены могут вырваться наружу», — рассказывала Талси Габбард в своем твиттере 13 марта 2022 года. В посте она призывала и Россию, и Украину прекратить огонь на время, пока «патогены не будут уничтожены».

В марте 2022 года российская пропаганда также активно рассказывала об американские биолабораториях в Украине. Представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что якобы в таких лабораториях изучали, как можно заражать россиян опасными вирусами, перенося их с помощью перелетных птиц.

Анонимный сотрудник американской разведки сообщил Reuters, что выбор Дональда Трампа «вызвал тревогу» среди его коллег. По его словам, в спецслужбах пока не понимают, придерживается ли Габбард своих взглядов на самом деле, или она дезинформирована, или же готова во всем поддерживать Трампа.

Директор Национальной разведки США координирует работу 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США. Сообщество включает в себя ЦРУ, ФБР и другие разведывательные управления министерств. Директора разведки назначает Сенат США по предложению президента.

«Любое лицо, выдвинутое на должность директора Национальной разведки, должно обладать обширным опытом в сфере национальной безопасности», — сказано в законе об этой должности.