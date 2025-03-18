Наблюдавшие за убийством человека полицейские остались на свободе

В Екатеринбурге двух бывших сотрудников ДПС Геннадия Изергина и Ивана Олейникова суд приговорил к трем годам и пяти месяцам колонии, а затем заменил им лишение свободы на принудительные работы на тот же срок. Обоих признали виновными в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В августе 2023 года в центре Екатеринбурга возле «Бургер Кинга» на улице Малышева произошла драка, в результате которой был убит аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили. Свидетелями драки стали находившиеся при исполнении Изергин и Олейников.

Сестры из рыжего дома Две пары подруг-близняшек меняли мир к лучшему и показывали, что в России возможна счастливая старость. Трое из них умерли в один день Криминал 13 минут чтения

Позже в сети распространилось видео, снятое видеорегистратором в салоне служебной машины. На кадрах видно, как полицейские наблюдают за дракой, игнорируют просьбы о помощи случайных свидетелей, шутят и называют убитого «негром».

В какой-то момент один из полицейских говорит напарнику, что «надо разогнать» драку, но тот ему отвечает: «Не надо ничего разгонять. Ты че, это не наши проблемы», а затем просит сдать немного назад, чтобы лучше видеть происходящее.

Сотни тысяч человек вышли на протесты в Сербии После смертоносной трагедии они требуют борьбы с коррупцией и отставок чиновников Мир 8 минут чтения

«Игнорируя неоднократные попытки со стороны очевидцев привлечь их к предотвращению незаконных действий, в нарушение положений Федерального закона “О полиции”, не предприняли необходимых мер, направленных на пресечение преступления», — говорится в приговоре. При этом в документе отмечается, что из-за бездействия полицейских мужчина «совершил убийство аспиранта в центре города, а также смог беспрепятственно скрыться с места преступления и избавиться от орудия преступления».

В сентябре 2024 года суд в Екатеринбурге вынес приговор убийце Нджелассили, которым оказался местный житель 2000-го года рождения Данил Фомин. Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима.