«Это не наши проблемы». В сети появилось видео с полицейскими, которые наблюдали за убийством иностранного аспиранта в Екатеринбурге 

В сети появилось видео с камеры, установленной в служебном автомобиле полицейских, которые не вмешались в драку, закончившуюся убийством иностранного аспиранта УрФУ Франсуа Нджелассили. Кадры опубликовал местный портал E1.ру.

Видео длится почти три минуты. На нем два инспектора ДПС обсуждают подробности происходящей на их глазах драки, называют пострадавшего «негром», шутят и передразнивают прохожих, которые пытаются привлечь их внимание, а также делают вид, что не замечают драки.

В какой-то момент один из полицейских говорит напарнику, что «надо разогнать» драку, но тот ему отвечает: «Не надо ничего разгонять. Ты че, это не наши проблемы». Он просит сдать немного назад, чтобы лучше видеть происходящее.

«Помогите, там все в крови», — передразнивает тонким голосом один из полицейских человека, который, вероятно, пытается привлечь их внимание к драке.

«Сейчас подбежит. Не смотри на него, просто сиди здесь. <…> Не смотри на него», — советует своему коллеге сотрудник ДПС. Второй полицейский все-таки решает подъехать к месту драки, но не потому что хочет помочь, а из-за страха, что на них поступит жалоба и их «опять накажут».

В ответ на просьбу одного из очевидцев драки вызвать скорую полицейские отвечают: «Вы что, сами не можете 03 набрать?»

Полицейских на видео зовут Геннадий Изергин и Иван Олейников. На прошлой неделе стало известно, что против них возбудили уголовное дело. Силовиков обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы.

Аспирант УрФУ из Габона Франсуа Нджелассили погиб 18 августа от ножевого ранения, полученного в драке возле «Бургер Кинга» на улице Малышева в Екатеринбурге. Нападавший попал в артерию и спасти Нджелассили не удалось.

По словам очевидцев, двое мужчин подошли к 32-летнему Нджелассили со словами «О, смотри, негр, давай его чирканем». Позже нападавших задержали, а затем арестовали. По их версии, они оборонялись, а поводом для драки якобы стали знаки внимания, которые погибший оказывал девушке одного из них.

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