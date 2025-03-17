Мужчина растлевал свою пятилетнюю падчерицу

Вологодский городской суд приговорил к 14 годам лишения свободы 45-летнего мужчину, который на протяжении шести лет совершал сексуализирванные преступления в отношении ребенка своей сожительницы. Об этом говорится в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов региона.

Осужденный — уроженец города Вельска в Архангельской области, однако многие годы проживал вместе со своей сожительницей и ее дочерью в городе Вологда. По данным пресс-службы, в период с 2014 по 2020 год мужчина совершал преступления против половой неприкосновенности ребенка своей сожительницы. Все началось, когда девочке едва исполнилось пять лет, рассказали в суде.

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Мужчину признали виновным в совершении «иных действий сексуального характера с применением насилия и угрозой его применения к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевший, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста» (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК). Суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, на срок семь лет, с ограничением свободы на срок два года. Осужденного также обязали к выплате компенсации морального вреда пострадавшей девочке в размере 1 миллиона рублей.

В феврале Жуковский районный суд приговорил к 16 годам и шести месяцам колонии строго режима жителя Брянской области за ряд жестоких преступлений против несовершеннолетних детей. Мужчину также обязали к выплате штрафа в размере 100 тысяч рублей.

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Суд установил, что осужденный длительное время «насиловал и совершал насильственные действия сексуального характера» в отношении своей малолетней падчерицы. Его также признали виновным в хулиганстве и незаконном приобретении, хранении и ремонте огнестрельного оружия, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, а также в истязании несовершеннолетнего ребенка.

