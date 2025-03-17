Пугачеву вновь обвинили в попытке убить серийного доносчика

Российский телеканал НТВ три недели подряд публикует «разоблачения» на Аллу Пугачеву, сообщает «Агентство». Это самая продолжительная информационная кампания против певицы с момента начала российского полномасштабного вторжения в Украину.

В новом выпуске под названием «Папик, Алкин, Пугачева» певицу продолжают обвинять в связях с бывшем совладельцем «Юкоса» Леонидом Невзлиным. В материале НТВ ее назвали «самым дорогим экземпляром» в коллекции Невзлина. Ранее пропагандист и серийный доносчик Виталий Бородин заявил, что певица причастна к организации покушения на его убийство.

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Цикл передач НТВ строится вокруг заявлений Андрея Матуса, которого Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) считает «решалой», а издание Insider — «мошенником», связанным с ФСБ. Именно он рассказал о наличии доказательств того, что Невзлин и Пугачева якобы планируют организовать убийство Бородина, который Матус называет «обидчиком» певицы.

Бородин ранее заявил, что подал на Пугачеву заявление в ФСБ и Следственный комитет. Он считает, что Невзлин и Пугачева хотят убить его из-за того, что он «просил» лишить Пугачеву государственных наград из-за ее «связей с западными спецслужбами». Его слова также вошли в выпуск НТВ.

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«Агентство» отмечает, что в материале НТВ содержались также обвинения и выпады в адрес исполнителей Андрея Макаревича и Юрия Шевчука, музыкальной группы «Би-2», шоумена Михаила Шаца, актрисы Божены Рынски, основательницы проекта «Русь сидящая» Ольги Романовой и политика Владимира Кара-Мурзы.

С момента начала войны в Украине Алла Пугачева не менее 20 раз становилась героиней «разоблачительных» материалов, показанных на НТВ. Однако российские власти отказываются признавать певицу «иноагентом», несмотря на доносы от депутатов и провластных активистов.