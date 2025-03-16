Хинштейн хочет сделать «Пятерочку» в Судже памятником

Исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн хочет оставить напоминание «обо всех трудностях», с которыми жители города Суджа столкнулись во время нахождения в населенном пункте вооруженных сил Украины (ВСУ). В своем телеграм-канале чиновник предложил сохранить в «сегодняшнем состоянии» здание магазина «Пятерочка».

Хинштейн назвал здание магазина «оскверненным». Он считает, что отказ от его восстановления поможет создать объект, который будет для будущих поколений памятником «оккупации». Одновременно чиновник заявил, что поддерживает предложение жителей Суджи о возвращении исторических названий улицам и площадям в центре города.

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Он не уточнил точный список объектов, которые согласились переименовать в администрации области. Улицы центра Суджи имеют названия советского происхождения. Например, здание администрации города расположено на Советской площади, к ней примыкают улицы Маркса, Ленина, 1 мая и Карла Либкнехта.

Также Хинштейн отметил, что на данный момент власти региона не знают, сколько суджанцев готовы вернуться в город и район — он поручил опросить их и подготовить планы по развитию экономики района. При этом чиновник заявил, что территория, которая недавно была зоной боевых действий, еще не разминирована.

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Здание «Пятерочки» в Судже стало популярным местом для фото у солдат ВСУ после вторжения армии Украины на территорию Курской области в августе 2024 года, на его фоне также часто записывались и видеообращения. На фасаде магазина украинцы оставляли надписи, многие из которых не были повреждены во время боевых действий в марте 2025 года.

Минобороны России заявило о возвращении контроля над Суджей 13 марта, 16 марта потерю контроля над городом подтвердили и в Генштабе ВСУ.