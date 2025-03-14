Врачи вынули гвоздь из глаза пациента и спасли ему зрение

В Уфе офтальмологи спасли зрение пациенту, в центр глаза которого воткнулся металлический гвоздь. Врачи вынули гвоздь, заменили помутневший хрусталик и имплантировали интраокулярную линзу, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Башкортостана.

Пациент-мужчина попал в больницу после того, как получил «серьезное повреждение при проведении ремонтных работ», рассказал республиканский министр здравоохранения Айрат Рахматуллин. Гвоздь вошел в глазное яблоко пострадавшего под углом 90 градусов, врачи скорой помощи констатировали тяжелую травму и привезли пациента в офтальмологический травмпункт уфимской городской больницы №8.

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Офтальмохирурги провели экстренную операцию, удалив гвоздь и восстановив целостность глазного яблока, рассказал министр. Через три дня была проведена повторная операция по замене пострадавшего хрусталика с имплантацией линзы, сообщил Рахматуллин в своем телеграм-канале. Министр опубликовал фотографии глаза пациента до и сразу после хирургического вмешательства.

В январе на Чукотке десять детей получили ожоги век и окологлазничной области из-за работы кварцевых ламп в помещении детсада. Одному ребенку было назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась, сообщили местные врачи.

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В феврале британские офтальмологи объявили, что нашли способ частично восстанавливать зрение у людей, страдающих врожденным генетическим заболеванием — амаврозом Лебера. При этом заболевании происходит приводящая к слепоте постепенная дистрофия сетчатки — люди могут различать лишь свет и темноту, а со временем окончательно теряют зрение.

Группа британских врачей в 2019-2020 годах ввела четверым детям здоровые копии гена AIPL1, дефект которого вызвал болезнь. Спустя пять лет у детей улучшилось зрение, теперь они могут различать предметы, узнавать лица родителей, а некоторые научились читать и писать.