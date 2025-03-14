В Одессе убили украинского националиста

Неизвестный мужчина в центре Одессы застрелил украинского националиста экс-участника «Правого сектора» Демьяна Ганула. Об этом, ссылаясь на источник, сообщила «Украинская правда», а также подтвердил глава МВД Украины Игорь Клименко.

По данным национальной полиции Украины, в 10:30 утра силовики получили сообщение о том, что «неизвестный мужчина выстрелил в прохожего в Приморском районе города». Там также добавили, что стрелок с места преступления скрылся, его ищут правоохранители.

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В украинских телеграм-каналах распространилось видео, на котором мужчина подходит к уже лежащему на земле Ганулу, стреляет ему в голову на глазах двух прохожих, а затем просто уходит.

Демьян Ганул ранее был участником «Правого сектора», он также участвовал в столкновениях с противниками Евромайдана у одесского Дома профсоюзов в 2014 году. Провластные телеграм-каналы и медиа также называют Ганула организатором поджога Дома профсоюзов.

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Близкий к российским силовикам Shot предполагает, что причиной убийства украинского активиста могла стать месть родственника одного из погибших мобилизованных бойцов ВСУ. Телеграм-канал напоминает, что Ганул «активно боролся с уклонистами от призыва в войска» и выкладывал ролики об этом в интернет.

Shot добавляет, что Ганулу дважды выстрелили в голову, однако авторы канала считают версию о заказном убийстве нелогичной, объясняя это тем, что происшествие произошло днем и в самом центре города.

В России, как передает ТАСС, Ганул был в розыске по делу о повреждении памятников воинской славы.