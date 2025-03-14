Жильцы четыре дня не замечали труп на лестнице в подъезде

Жильцы одного из многоквартирных домов в Екатеринбурге четыре дня не замечали труп мужчины, который лежал на лестнице верхнего этажа. Об этом пишет местное издание «Екатеринбург Онлайн».

По словам жителей дома на Волгоградской 31/4, труп обнаружили 13 марта. Издание сообщило, что в настоящее время полиция и следователи проводят проверку обстоятельств произошедшего.

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Один из местных жителей рассказал изданию, что труп лежал в их подъезде на самом верхнем этаже, «где никто не ходит». Соседи обратились в органы когда труп начал разлагаться и появился запах.

«Говорят, что он не местный, лет 50–55, в верхней одежде. Сам умер или кто-то помог — неизвестно. Крови рядом с ним не было. Вызвали полицию и следователей, потом приехала труповозка, забрали его. Скорее всего, будут вскрытие проводить, ДНК брать», — рассказал неназванный собеседник издания.

По данным «Екатеринбург Онлайн», Следственный комитет воздержался от комментариев.

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В феврале газета The Independent сообщила, что тело 38-летней Лоры Уинхэм из графства Суррей в Великобритании могло пролежать в квартире три года из-за недосмотра социальных работников.

Отмечалось, что Уинхэм избегала длительных выходов из дома и была убеждена, что активная социальная жизнь вредит ее здоровью. Она перестала общаться с родственниками, не выходила на работу и не могла даже починить сломанный телефон. В 2017 году после визита полиции правоохранители попросили социальные службы связаться с ней, отметив, что женщина не знает, как попросить о помощи, и практически не ест.

По данным газеты, социальные работники попытались позвонить Уинхэм, несмотря на имеющуюся информацию о ее глухоте и отсутствии телефона. Позже они отправили ей письмо, на которое не получили ответа. Вместо того чтобы посетить ее квартиру, социальная служба закрыла это дело, пишет The Independent. В этом же месяце Уинхэм прекратила вести свой дневник и календарь, и, по мнению семьи, умерла.

