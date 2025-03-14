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Политика

СМИ: США обсуждают сотрудничество с «Газпромом» 

10:01 14.03.2025

США заинтересованы в сотрудничестве с «Газпромом» в международных проектах и обсуждают этот вопрос с Россией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванных европейских и российских чиновников.

Собеседники агентства утверждают, что обсуждения пока находятся на ранней стадии. По их словам, пока неясно кто конкретно ведет переговоры, а также участвуют ли в них члены администрации президента США Дональда Трампа. Белый дом отказался от комментариев по этому вопросу.

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Источники заявили, что обсуждаемые проекты США и «Газпрома» могут касаться европейского и азиатского регионов, что, по словам источников, может быть частью стратегии Вашингтона в ослаблении связей Москвы с Пекином и Тегераном. Тем не менее, европейские чиновники сомневаются в том, что администрации Трампа удастся «вбить клин между Россией и Китаем». По их словам, сотрудничество двух стран значительно укрепилось после вторжения России в Украину. 

Один из собеседников агентства сказал, что «Газпром» может предложить США участие в проектах в Арктическом регионе и на шельфе, если санкции, ограничивающие иностранные инвестиции, будут сняты.

Агентство пишет, что сжиженный природный газ является «слабым местом Европы», которая продолжает закупать рекордные объемы российского топлива, преимущественно с завода «Ямал». Это подчеркивает, насколько трудно Европе разорвать связи с Россией, которая за последнее десятилетие закрепилась в роли ключевого поставщика сырья на континент, отмечает Bloomberg.

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Агентство напомнило, что ранее Трамп пригрозил ввести еще больше санкций против России, если она не сядет за стол переговоров с Украиной. 13 марта CBS со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США приняла решение о введении новых санкций против России, которые коснутся банковского, а также нефтяного и газового секторов российской экономики. Однако официально эту информацию американские власти пока не подтвердили. 

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