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Общество

Москвичи стали чаще жаловаться на сбежавших змей

00:41 14.03.2025

Жители Москвы за последние три дня дважды обнаружили сбежавших змей в своих квартирах. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на начальника столичного управления охраны и мониторинга объектов животного мира департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергея Бурмистрова.

«Сейчас мы наблюдаем всплеск заявок по змеям. Вероятно, это может быть связано с тем, что владельцы оказываются не готовы к такому новогоднему “подарку” и могут не справиться с содержанием и уходом за экзотическим питомцем. Сегодня в Москве успешно отловили королевскую змею в квартире на улице Мусы Джалиля. В настоящий момент ее жизни ничто не угрожает — к счастью, у рептилии нашелся владелец», — рассказал Бурмистров.

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Он также рассказал о пойманном в квартире на улице Лескова уже, которого впоследствии выпустили на волю. Бурмистров заявил, что сейчас в Москве уже достаточно теплая температура, чтобы безопасно выпустить змею. 

В декабре прошлого года сообщалось, что россияне стали скупать живых змей в качестве подарков к Новому году и Рождеству. Тогда эту тенденцию объяснили тем, что 2025 год — год змеи по восточному календарю. СМИ писали, что в одном из магазинов Петербурга спрос на змей вырос на 300%. При этом эксперты предупреждали, что за змеями нужен особый уход и что они не подходят на роль домашнего питомца.

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До этого стало известно, что среди москвичей набрал популярность массаж змеями. Чаще всего для такой процедуры выбирали королевских питонов или других неядовитых змей. Диетолог Марият Мухина тогда рассказала, что массаж змеями можно делать раз в неделю, а стоимость такой услуги составляла примерно 30 тысяч рублей.

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