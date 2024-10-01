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Общество

В Москве набирает популярность массаж змеями 

12:32 01.10.2024

Столичные клиники начали предлагать новую услугу — массаж змеями. Процедура становится все популярнее, утверждает местный портал MSK1_news. 

В массаже, как пишет издание, чаще всего участвуют королевские питоны, но для него также подходят и другие неядовитые и неагрессивные змеи. 

«Важно вовремя мышцы расслабить. Змеи делают это очень эффективно. Обычно они ползают по больным местам минут 30–45», — рассказала доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина. 

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По ее словам, массажи рептилиями можно делать раз в неделю. Один сеанс стоит около 30 тысяч рублей. 

«Змеи должны быть определенного размера, чтобы сила мышц не стала критичной для человека. Если змеи взрослые и тяжелые, могут сильно сжать, сдавить тот или иной орган и даже придушить. Были случаи», — поделилась Мухина, но не рассказала подробности.

Она утверждает, что змеями можно делать даже массаж лица — эта процедура стоит 20 тысяч рублей.  

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Судя по фотографиям в сети, во время такого массажа человека кладут в стеклянный ящик и запускают туда несколько змей разных размеров, которые в течение нескольких минут ползают по телу. 

В конце 2020 года о необычной технике массажа писал CNN. Телеканал рассказал о спа-салоне в Каире, где предлагали необычную услугу. Процедура выглядит как и в Москве, но змей и клиентов в столице Египта не помещают за стекло. 

Владелец каирского спа-салона Сафват Седки утверждает, что массаж пресмыкающимися стимулирует кровообращение, снимает страх и напряжение, повышает уровень гормонов счастья, что укрепляет иммунную систему и уверенность в себе, особенно у тех, кто боится змей. 

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