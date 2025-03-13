EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Живущим в России беларусам разрешили участвовать в местных выборах

20:10 13.03.2025

Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Москве подписали протокол о внесении изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Об этом сообщает БелТА.

Теперь беларусам, постоянно проживающим на территории России, разрешено участвовать в местных выборах, а также быть избранными в органы местного самоуправления. Как ранее писал РБК, аналогичные правила уже действуют по отношению к россиянам, которые живут в Беларуси на постоянной основе.

Илон Маск убивает Tesla
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
Мир16 минут чтения

О том, что в двусторонний договор между странами планируют внести изменения, стало известно в январе этого года. РБК тогда отмечал, что закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» для российских граждан позволяет иностранцам баллотироваться и избираться в органы местного самоуправления при условии постоянного проживания в муниципальном образовании. Россия заключила регулирующие это право договоры в частности с Арменией, Кыргызстаном и Туркменистаном.

При этом осенью 2024 года члены фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили отменить это правило. По их мнению, разрешение на участие в выборах «в условиях современных вызовов, работы по противодействию незаконной миграции <…> представляется неоправданным».

Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
Общество15 минут чтения

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Путин также заявил, что он согласен на прекращение огня в Украине, добавив, что у российских властей остался ряд «вопросов» о том, как оно будет организовано. В частности, Путин поинтересовался, кто будет контролировать украинскую сторону и кто даст гарантии, что ВСУ не будут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и принудительной мобилизации.

Также Путин рассказал журналистам о ситуации в Курской области, поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в урегулировании военного конфликта и заявил, что Россия уже ведет «закрытые» переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении на российский рынок.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Илон Маск убивает Tesla
Мир
Илон Маск убивает Tesla
Клиенты стыдятся своих машин, пока компания деградирует и проигрывает конкуренцию авто из Китая, Германии и Японии
16 минут чтения
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Общество
Я не умею выражать эмоции, и этому нашлось объяснение
Всю жизнь мне казалось, что со мной что-то не так, но в 29 лет мне диагностировали аутизм, и все стало понятно
15 минут чтения
Первый регион России лишил женщин права на аборт
Общество
Первый регион России лишил женщин права на аборт
На желающих прервать беременность давят «воспитательными беседами». Им приходится ехать в соседние города
8 минут чтения
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Общество
Я бежал с войны с помощью ChatGPT
Пошел воевать из любопытства и осознал глупость своего поступка. Теперь я живу во Франции
12 минут чтения
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Криминал
Чиновник и депутат от «Единой России» убили сестру погибшего СВОшника
Они привязали ее к дереву, подожгли и пытали. Все из-за бытовых конфликтов и политики
11 минут чтения
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Общество
Мне 35 лет, и я занимаюсь фигурным катанием
Всю жизнь мне говорили, что нужно худеть. Теперь я приняла себя и выигрываю соревнования в спорте «для молодых и стройных» 
6 минут чтения
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования