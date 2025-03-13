Живущим в России беларусам разрешили участвовать в местных выборах

Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Москве подписали протокол о внесении изменений в Договор между Белоруссией и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года. Об этом сообщает БелТА.

Теперь беларусам, постоянно проживающим на территории России, разрешено участвовать в местных выборах, а также быть избранными в органы местного самоуправления. Как ранее писал РБК, аналогичные правила уже действуют по отношению к россиянам, которые живут в Беларуси на постоянной основе.

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О том, что в двусторонний договор между странами планируют внести изменения, стало известно в январе этого года. РБК тогда отмечал, что закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» для российских граждан позволяет иностранцам баллотироваться и избираться в органы местного самоуправления при условии постоянного проживания в муниципальном образовании. Россия заключила регулирующие это право договоры в частности с Арменией, Кыргызстаном и Туркменистаном.

При этом осенью 2024 года члены фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили отменить это правило. По их мнению, разрешение на участие в выборах «в условиях современных вызовов, работы по противодействию незаконной миграции <…> представляется неоправданным».

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В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров Путин также заявил, что он согласен на прекращение огня в Украине, добавив, что у российских властей остался ряд «вопросов» о том, как оно будет организовано. В частности, Путин поинтересовался, кто будет контролировать украинскую сторону и кто даст гарантии, что ВСУ не будут использовать 30-дневное перемирие для перевооружения и принудительной мобилизации.

Также Путин рассказал журналистам о ситуации в Курской области, поблагодарил президента США Дональда Трампа за участие в урегулировании военного конфликта и заявил, что Россия уже ведет «закрытые» переговоры с некоторыми иностранными компаниями об их возвращении на российский рынок.